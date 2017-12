České kutilstvo je vývozný artikel. Na kvalite roboty nezáleží

Pat a Mat majú na to, aby bol film o nich v kinách úspešný.

1. apr 2016 o 16:12 Kristína Kúdelová

Už vo chvíli, keď berú nejaké náradie do ruky, pílku, sekeru alebo nôž, je jasné, že bude zle. Žiaľ, vždy majú nejaké poruke a spolu s ním aj nápad, ktorý ich spoľahlivo privedie ku skaze. Pat a Mat nemajú talent na nič praktické, ale keď teraz nastúpia do českých a slovenských kín, pravdepodobne tam budú mať veľký úspech. Práve preto, že sú tak nešikovní, sú aj takí populárni.

Bezvekí a bez vlastností. Až na tú jednu, nešikovnosť. (zdroj: PATAMAT)

Ako večerníčkoví hrdinovia sú dosť pozoruhodní. Sú bezvekí a bez vlastností, dramatiku a dynamiku ich príbehov vytvára v podstate len to, že sú neunaviteľne podnikaví a nikdy nie celkom spokojní. Radšej budú celý deň skúšať, ako sa dostať do dvadsaťmetrovej výšky a odrhnúť posledné jablko zo stromu, ako by sa tešili z toho, že majú stokilovú úrodu rozloženú do päťdesiatich debničiek.

Ich prvé televízne epizódy začali vznikať už koncom sedemdesiatych rokov, pracovali na nich výtvarníci Vladimír Jiránek a Lubomír Beneš. Hoci v ich výrobe bolo niekoľko páuz, ich príbehy sa dodnes nezastavili a stále vznikajú nové. Rýchlosťou päť sekúnd za deň - pretože sa stále vyrábajú ručnou animáciou, ktorú dnes zastrešuje Benešov syn Marek.

Susedia od konca 70. rokov. (zdroj: PATAMAT)

Ani jablko nazmar. (zdroj: PATAMAT)

Marek Beneš bol pritom, keď vzniklo bábkové divadelné predstavenie Pat a Mat, a teraz pracoval aj na prvom celovečernom filme. Ateliér má vo vlastnom byte. Pre susedov vymyslel novú zápletku, samozrejme, s očakávaným vývinom. V pivnici nájdu starú premietačku aj kopu starých filmov a dostanú chuť na kino seansu. Iba potrebujú vymyslieť, kde by umiestnili plátno. Prvotný nápad, že pretrú nabielo jednu stenu aj so skriňou, nevyjde celkom podľa ich predstáv, budú mať však dosť energie pokračovať ďalej.

Pat & Mat vo filme by mohol byť ten prípad, že česká kinematografia prerazí za hranicami. Vychádzame zo skúsenosti so seriálom. Len veľmi málo na ňom vidno, že by sa prispôsoboval módnym trendom, menil štruktúru rozprávania, alebo že by prestal veriť svojej jednoduchej idei. Napriek tomu má aj vo svete veľkú popularitu. Napríklad v Holandsku, Južnej Kórei, Saudskej Arábii aj v Nórsku.