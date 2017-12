Životopisy laureátov Zlatej noty

Bratislava 15. apríla (TASR) - Štyrom mladým talentovaným hudobníkom z orchestrov z Bratislavy, Žiliny a Košíc dnes udelili ocenenia Zlatá nota v priestoroch ...

15. apr 2005 o 20:02 TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Štyrom mladým talentovaným hudobníkom z orchestrov z Bratislavy, Žiliny a Košíc dnes udelili ocenenia Zlatá nota v priestoroch Slovenskej filharmónie.

Členka Slovenského filharmonického zboru Katarína Adamová (1973) študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede M. Martinčekovej. Neskôr pôsobila v zbore Opery Slovenského národného divadla a v speváckom zbore SĽUK-u. V roku 1977 sa stala členkou sopránovej skupiny Slovenského filharmonického zboru v Bratislave. Počas pôsobenia v SFZ absolvovala niekoľko speváckych kurzov, ktoré ukončila sólovými koncertmi. V roku 2000 sa zúčastnila na Medzinárodnej speváckej súťaži Carla Vendera. Na základe výsledkov súťaže absolvovala koncerty v Parme (Taliansko), kde uviedla árie Pucciniho, Belliniho a Donizettiho. Ako sólistka vystúpila aj na Slovensku. V rámci pôsobenia v Slovenskom filharmonickom zbore viackrát naštudovala a uviedla sólové party zborových kompozícií - napríklad Festivalová kantáta Rejoice in the Lamp Benjamina Brittena, Kašpar Rucký Leoša Janáčka a iné.

Harfistka Štátnej filharmónie Košice Ivana Boggerová (1973) po absolvovaní Štátneho konzervatória v Žiline študovala tri semestre na Akadémii múzických umení v Prahe. V roku 1995 sa stala členkou Štátnej filharmónie Košice, kde pôsobí dodnes. Interpretka vystupuje pravidelne sólovo. V roku 1992 uviedla harfový recitál v Katolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši, v roku 2001 uskutočnila tri sólové koncerty v Dome umenia v Košiciach. Uvádza i harfové skladby pri rôznych podujatiach alebo vernisážach. V rokoch 1996 - 2002 externe vyučovala hru na harfe na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V novembri 2004 vystupovala na festivale súčasnej hudby v Dome umenia Košice. Pravidelne účinkuje aj na charitatívnych podujatiach.

Prvý fagotista Štátneho komorného orchestra Žilina Ján Mazán (1977) študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Milana Oravca a na HTF-VŠMU v Bratislave v triede Jána Martanoviča. Konzervatoriálne štúdium ukončil so ŠKO Žilina pod vedením Karola Kevického Koncertom F dur pre fagot a orchester od Carla Mariu von Webera v roku 1997. V roku 1994 získal 3. cenu a v roku 1996 2. cenu (pri neudelení 1. ceny) na Súťaži študentov slovenských konzervatórií. Zúčastnil sa na medzinárodnom interpretačnom kurze v Oberschützene v Rakúsku, v roku 1995 bol účastníkom medzinárodného hudobného seminára v Luzerne vo Švajčiarsku. Bol členom Big Bandu a Symfonického orchestra žilinského konzervatória. Sólovo účinkoval so Štátnou filharmóniou Košice pod vedením Adriana Harvana v Koželuhovom koncerte pre fagot a orchester a so Symfonickým orchestrom VŠMU v Bratislave pod vedením dirigenta Maria Košika v Mozartovom koncerte pre fagot a orchester B dur. Od 1. júla 2002 je prvým fagotistom ŠKO Žilina, kde pôsobí aj sólisticky. Pod vedením Leoša Svárovského uviedol v marci 2003 sólový part v Haydnovej Koncertantnej symfónii op. 84. Významnou zložkou jeho koncertnej činnosti je komorná hra, je členom Suchoňovho kvinteta a noneta Armonia slovacca, komorných súborov ŠKO Žilina. Bohatá je hlavne jeho koncertná činnosť so Suchoňovým kvintetom, s ktorým vystúpil roku 2003 na medzinárodných letných festivaloch v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a Bardejovských kúpeľoch, ďalej v cykle Komorných matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave a v abonentnom komornom cykle ŠKO v Dome umenia Fatra v Žiline. V roku 2004 vystúpil so Suchoňovým kvintetom na medzinárodnom festivale Košická hudobná jar a na koncertoch v slovenských mestách Trenčín (Hudobná jar), Cífer, Topoľčany, Piešťany, Zvolen, Prešov a Poprad (Hudobná jeseň). Vo februári 2005 nahral profilové CD Suchoňovho kvinteta a Mateja Arendárika, vystúpil v orchestrálnom abonentnom cykle ŠKO Žilina s Koncertom B dur KV 191 od Wolfganga Amadea Mozarta.

Prvý trubkár Slovenskej filharmónie Rastislav Suchan (1972) po absolvovaní ĽŠU v Trnave v roku 1985 pokračoval v štúdiu na bratislavskom konzervatóriu v triede Michala Jánoša a na HTF-VŠMU v triede Kamila Roška. Už ako poslucháč ĽŠU získal prvé významné ocenenie - prvenstvo na celoslovenskej súťaži ľudových škôl umenia v Trenčíne, 1. cenu získal taktiež na súťaži slovenských konzervatórií. V lete roku 1990 absolvoval turné so symfonickým orchestrom Orchestre des Jeunes de toute lďEurope nadácie sira Yehudi Menuhina. V roku 1992 sa zúčastnil na medzinárodných interpretačných kurzoch v rakúskom Grieskirchene u francúzskeho trubkára Pierra Thibauda a holandského džezového trubkára Ack van Royena. Sedem rokov pôsobil ako prvý trubkár orchestra Opery a Baletu Slovenského národného divadla, v súčasnosti je prvým trubkárom a vedúcim skupiny orchestra Slovenská filharmónia. Ako orchestrálny hráč spolupracoval s ďalšími renomovanými orchestrami: Cappella Istropolitana, United Philharmonic pod vedením svetoznámych dirigentov ako je James Judd, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, či Aldo Ceccato. Sólovo vystupoval so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Mladými bratislavskými sólistami a ďalšími. Na pozvanie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme sa predstavil talianskemu publiku spolu s organistom Ivanom Sokolom. Okrem toho sa pravidelne venuje komornej hudbe v súboroch Slovak Brass Quintet a Nova Brass (Rakúsko) a interpretácii džezovej hudby 20. a 30. rokov 20. storočia ako člen orchestra Bratislava Hot Serenaders. Tento orchester získal v roku 1994 prvú cenu Sydney dďOr na festivale vo francúzskom San Rapha‰li. Je poslucháčom doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave, kde pôsobí aj ako pedagóg.