Superskupina sa zobudila. Teraz zaspia jej poslucháči

Hudobní vtipkári z The Last Shadow Puppets vydali nový album. Aký je?

3. apr 2016

The Last Shadow Puppets založili charizmatickí britskí speváci Miles Kane a Alex Turner. (Zdroj: ZACKERY MICHAEL)

Niekto zvreskne, takmer ako v nejakom krvavom filme. Zaznie dramatické zakvílenie huslí a spevák precedí cez zuby dvojslovný refrén: Bad habits – zlé návyky. V pozadí počuť naliehavý zvuk bubnov, elektrická gitara vášnivo diskutuje so sláčikmi.

Toto je hudobná groteska, pri ktorej sa cítime ako vo svete Quentina Tarantina. Vyrobili ju veľkí hudobní profesionáli s veľkým zmyslom pre paródiu.

Album sa volá Everything You´ve Come to Expect a nahrala ho britská superskupina The Last Shadow Puppets. Osem rokov sa naň čakalo, kým ho zadarmo nesprístupnila služba Spotify. Fanúšikov však treba upozorniť: hoci je na ňom niekoľko skvelých momentov, výsledok pôsobí skôr vlažne.

Everything You´ve Come to Expect. (zdroj: DOMINO RECORDS)

Kravaty nechajte v skrini

Keď sa britpopoví speváci a kamaráti Alex Turner z kapely Arctic Monkeys a Miles Kane z The Rascals prvýkrát stretli v spoločnom projekte, obaja boli niekde na začiatku cesty k sláve. Obe ich kapely sa práve rozbiehali a stále nevedeli, kam im hudobný priemysel dovolí dospieť a či ich nezvalcuje.

Projekt The Last Shadow Puppets zamýšľali najmä ako zábavu, do partie sa k nim pridal žiadaný huslista Owen Pallett a bubeník James Ford z elektronického dua Simian Mobile Disco. Stretli sa na západnom pobreží Francúzska a keď boli dva týždne obklopení vinicami a oceánom, cítili sa vraj viac ako na dovolenke než na pracovisku.

Rovnako uvoľnene pôsobil ich hudobný experiment Age of Understatement, ktorý sa stal senzáciou na vrchole britského albumového rebríčka. The Last Shadow Puppets zaujali práve preto, že sa nebrali príliš vážne, pohrávali sa s klišé starých rockových piesní a s pompéznym zvukom orchestra.

Nijaké seriózne melódie určené na počúvanie v kravate, ich hudba pripomínala kovbojku plnú veselej nostalgie. Lenže za osem rokov sa mnohé zmenilo. Z Alexa Turnera stala svetová hviezda. S Arctic Monkeys vydal ďalšie tri albumy so stúpajúcou krivkou úspešnosti. Publicisti v ňom začali vidieť novú britskú rockovú osobnosť.

Chválospevy sa nekončili a keď minulý rok oznámil, že sa konečne vráti k projektu The Last Shadow Puppets, všetci očakávali, že s kolegami nahrá album roka.

Nesplnili všetky sľuby

Už názov albumu pôsobí ako nátlak: v preklade znamená Všetko, čo by ste očakávali. Lepší názov by však bol: Polovica toho, čo by ste očakávali. Prvým piesňam chýba náboj a nie je vylúčené, že niektorých poslucháčov uspia. Balady pôsobia zbytočne rozvláčne, rýchlejšie momenty nie sú dostatočne rýchle a dravé. To sa zmení až spomínanou piesňou Bad Habits. V nej sa hudobníci otriasli, akoby sa aj oslobodili od zodpovednosti, ktorú voči poslucháčom majú, a ležérny imidž žartovnej kovbojky si potom zachovajú na celý zvyšok albumu.

V auguste skupina The Last Shadow Puppets chystá vystúpiť na festivale Sziget. A potom možno zase na niekoľko rokov upadne do hibernácie. Báť sa však nemusíme, hudobníci avizujú, že projekt mysleli ako trilógiu. Hádam aspoň jej záver vyústi do dôstojnej katarzie.