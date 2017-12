Marvelovskí superhrdinovia zabávajú lepšie v televízii, než v kine

Komiksy nemusia byť inšpiráciou pre nenáročné filmy. Dôkazom sú seriály Jessica Jones a Daredevil.

4. apr 2016 o 14:28 Marek Hudec

Na Netflixe mala nedávno premiéru druhá sezóna seriálu o slepom právnikovi so zostrenými ostatnými zmyslami.(Zdroj: Netflix)

Už osem rokov nás komiksové vydavateľstvo Marvel zasypáva príbehmi bežných jedincov žijúcich v tieni svojich tajných superhrdinských identít. Filmy sa od seba veľmi nelíšia: hlavný hrdina zápasí so spoločenskou zodpovednosťou, kým osobný život sa mu rozpadáva a celé to vrcholí dych vyrážajúcou bitkou o budúcnosť celej planéty.

Na filmy o kapitánovi Amerika, Iron Manovi alebo o Thorovi si zväčša diváci kúpia lístok, lebo čakajú nenáročnú víkendovú zábavu k pukancom a čím dlhšie sa do kín hrdinovia vracajú, tým menej ich zápasy dokážu prekvapiť.

video //www.youtube.com/embed/m5_A0Wx0jU4

V poslednom období sa Marvel rozhodol rozšíriť svoj filmový svet o dva seriály v koprodukcii so službou Netflix. Bol to dobrý nápad. Oba – Jessica Jones aj Daredevil – dokážu divákov totiž vtiahnuť do deja hlbšie než ich filmoví kolegovia.