Patti Smith sa zastaví vo Viedni

Jedna z najväčších osobností rockovej hudby odohrá v júli niekoľko koncertov.

6. apr 2016 o 18:12 sme.sk

VIEDEŇ. BRATISLAVA. Pred rokom Patti Smith cestovala po celom svete s turné k jej najznámejšiemu albumu Horses, v júli bude koncertovať blízko Slovenska - vo viedenskej Arene Open Air.

Ako protagonistka amerického punku a novej vlny je zásadnou osobnosťou newyorskej scény 70. rokov. Občianskymi postojmi sa veľmi blíži k étosu 17. novembra 1989, čo dokázala aj v geste pre Československo, keď na obale časti nákladu albumu Ethiopia (1976) vyzvala na prepustenie Ivana M. Jirousa, vtedy väzneného člena undergroundovej kapely Plastic People of The Universe.

Patti Smith napísala niekoľko kníh, najnovšia z nich M Train opisuje mladosť a život v sláve, berie čitateľa na cestu do vlastného vnútra.

Neopakovateľnú guráž krstnej mamy punku a členky rokenrolovej siene slávy sme mohli zažiť pred siedmimi rokmi na festivale Pohoda, publikum šalelo pri hitoch People Have The Power či Because The Night z roku 1978, ktorej spoluautorom je aj Bruce Springsteen.