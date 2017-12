Porcelán nestarne, opäť je hitom

Výstava bratislavskej Galérii X dokazuje, že aj stolovanie je umením.

6. apr 2016 o 17:11 Monika Grešová

Honosne prestreté stoly napovedajú, že pôjde o bohatú hostinu. Na hlavnom stole nechýba mohutný svietnik, sklenené poháre, misky rôznych tvarov a veľkostí, taniere či príbor.

Jesť sa z nich však zatiaľ nebude. Ide totiž len o trochu netradičnejší, no o to zaujímavejší spôsob prezentácie keramickej, sklárskej a šperkárskej tvorby mladých slovenských a českých umelcov. Výstava dostala prozaický názov: Na stole.

Na stole. (zdroj: Mira Podmanická)

Rozmanité tváre porcelánu

„Za každým predmetom je ohromný kus ľudskej intenzívnej práce, zvládnuté remeslo, materiál aj kreatívny individuálny prístup“, hovoria autorky výstavy Mira Podmanická a Markéta Nováková.

Mladé výtvarníčky, Slovenka a Češka, sa spoznali na VŠVU v Bratislave, kde aj dnes pôsobia ako odborné asistentky. „Markéta sa venuje keramickému dizajnu, ja som zas človek, ktorý rád experimentuje a má rád spolupráce,“ hovorí Mira Podmanická, ktorú to vždy ťahalo viac k sochárstvu a rôznym objektovým inštaláciám. K porcelánu pričuchla prvýkrát pred troma rokmi najmä vďaka svojej českej kolegyni.

Autorky projektu - Mira Podmanická a Markéta Nováková. (zdroj: Autorka)

Ich prvý výtvarný projekt vraj vznikol úplne spontánne, keď objavili zaujímavú techniku, ktorá ich obe fascinovala – odlievanie živých kvetov do porcelánu. „Je to skôr sochárska technológia, no my sme ju použili v keramike, čo nie je úplne tradičné,“ hovoria.