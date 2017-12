Prečo páchame zlo a čo sa stane po smrti?

Dokument s Morganom Freemanom poukazuje na podobnosti medzi náboženstvami, ktoré považujeme za absolútne protikladné.

14. apr 2016 o 15:21 Alena Štifilová

Myšlienka nakrútiť dokumentárny seriál o tom, ako sa v priebehu dejín vyvíjalo náboženstvo a ako formovalo spoločnosť, vznikla pred šiestimi rokmi.

Americký herec Morgan Freeman a jeho produkčná partnerka Lori McCreary (spolu vytvorili aj dokument Through the Wormhole – Cestovanie červou dierou s Morganom Freemanom) navštívili múzeum Hagia Sofia v Istanbule.

Pôvodne byzantský chrám Božej múdrosti postavený pred 1400 rokmi po dobytí Konstantinopolu Osmanmi v roku 1453 zmenili na mešitu a od roku 1934 slúži ako múzeum. Tvorcovia dokumentu si uvedomili, že fresky vnútri mešity majú kresťanský a židovský charakter.

„Pozerali sme sa na nádherné mozaiky zobrazujúce scénu narodenia Ježiša Krista doplnenú o postavy moslimov. Oni pripomínajú, že Kristus je súčasťou ich tradície. Bol prorok a ja som sa zrazu cítila taká naivná. Nemohla som uveriť, že som si to doteraz nikdy neuvedomila,“ hovorí Lori McCreary pre portál ReelLifeWithJane.

„S Morganom sme to začali okamžite rozoberať. Ak sme to nevedeli my, tak kto potom? Azda by mohlo rozprávanie o Bohu z pohľadu rôznych kultúr pomôcť a poučiť.“

Africký moslim sa modlí k Bohu, na sebe má tradičnú prikrývku hlavy. (zdroj: NGC)

Dvadsať miest, sedem štátov

Pod záštitou televíznej stanice National Geographic Channel sa vybrali na cestu okolo sveta, aby zistili, ako nám viera v Boha pomáha odpovedať na základné otázky o živote a smrti.

Navštívili najvýznamnejšie miesta spojené s náboženstvom ako Stena nárekov v Jeruzaleme, Strom osvietenia v Indii, mayské chrámy v Guatemale či pyramídy v Egypte.

Morgan Freeman sa rozpráva s jeho sviatosťou 17. reinkarnáciou Karmapa. Bódhgaja, India. (zdroj: NGC)

„Spieval som modlitby v káhirskej mešite, absolvoval meditačné budhistické lekcie, diskutoval som s vedúcim Pápežskej akadémie vied a skúmal hieroglyfy v pyramídach poskytujúce inštrukcie pre posmrtný život. Na niektorých miestach som našiel odpovede, iné vo mne naopak vyvolali nové otázky,“ hovorí Morgan Freeman, ktorý si postavu Boha zahral v dvoch filmoch – Bruce Všemohúci a Evan Všemohúci. To bolo čisto memorovanie scenára, približuje, nevyžadoval sa tam nijaký výskum.