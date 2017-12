Hviezdne vojny budú aj tento rok. Pozrite si prvú ukážku

Film Rogue One sa bude odohrávať pre udalosťami z epizódy Nová nádej, slovenskí diváci ho uvidia v decembri.

7. apr 2016 o 13:56 sme.sk

Než by filmová spoločnosť Disney uviedla do kín ďalšiu epizódu ságy Hviezdne vojny, fanúšikovia už teraz v decembri uvidia film Rogue One, ktorého príbeh sa odohráva dávno pred udalosťami prvého filmu série. Jeho hrdinovia sa pokúsia ukradnúť plány pre zatiaľ ešte nepostavenú zbraň, Hviezdu smrti.

"Dej sa odohráva v novom prostredí, vesmírnu vojnu ukazuje z novej perspektívy: boja na zemi," hovorí producentka série Kathleen Kennedy pre portál Comingsoon.

Režisérom filmu je Gareth Edwards, ktorý predtým do kín priniesol novú Godzillu. Tvorcovia práve zverejnili prvú ukážku z očakávaného filmu: