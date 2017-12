Matica slovenská zrušila vydanie knihy Mein Kampf

Vedenie kultúrnej organizácie zrušilo objednávku českého vydavateľstva v tlačiarni Neografia.

7. apr 2016 o 16:46 TASR

MARTIN. Vedenie Matice slovenskej zrušilo v matičnej tlačiarni Neografia, a. s., v Martine objednávku českého vydavateľstva na tlač 15-tisíc kusov knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf pre slovenský trh.

TASR o tom informovala Ivana Poláková z Informačného ústredia MS v Martine.

"Považujem to za správne rozhodnutie, aj keď nás to bude stáť stratu 25-tisíc eur. Nepovažujem akúkoľvek propagáciu Adolfa Hitlera za agendu Matice slovenskej. Nech to vytlačia inde. My máme záujem o pravý opak, vydať a vytlačiť knihu o Slovákoch Spravodlivý medzi národmi," uviedol predseda MS Marián Tkáč.