Amy Adams: Usilujem sa nebáť

V týchto dňoch ju môžete vidieť vo filme Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti. No určite si ju ešte pamätáte ako maliarku veľkých detských očí Margaret Keanovú, v ktorej sa našla.

7. apr 2016 o 17:08 Iris Kopcsayová

Hoci o jej talente fanúšikovia ani režiséri nepochybujú, Amy Adams chcela pred pár rokmi s herectvom seknúť. Mala pocit, že nie je dosť dobrá. No bola by to škoda, pred dvomi rokmi sa jej totiž ušla úloha, ktorá jej absolútne sadla.

Režisér Tim Burton si vybral Amy ako hlavnú predstaviteľku do filmu Veľké oči, kde stvárnila životný príbeh americkej maliarky Margaret Keanovej.

Obrazy, z ktorých hľadeli deti s veľkými smutnými očami, získali veľkú popularitu na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov. Výborne sa predávali, nie však pod jej menom.

Pod svojím menom ich predával Margaretin manžel Walter, ona zostávala pred verejnosťou ukrytá. Išlo o jeden z najväčších podvodov v histórii. Fascinujúci príbeh talentovanej ženy s osobnou drámou bol pre Amy Adamsovú skvelou hereckou príležitosťou.

O svojej postave povedala: „Margaret si neverila. Nechala sa manželom presvedčiť, že od ženy by si tie obrazy nikto nekúpil. Nakoniec však nabrala odvahu a rozhodla sa s veľkým klamstvom skončiť, vystúpiť ako umelkyňa a oslobodiť sa od manžela.“