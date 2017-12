Do kina na slovenský film? Už to nie je sci-fi

Čo sa oplatí vidieť na festivale Týždeň slovenského filmu.

8. apr 2016 o 11:57 Monika Grešová

Slovenský film sa síce pomaly prebúdza k životu, ale schválne - vedeli by ste vymenovať aspoň päť našich filmov, ktoré vznikli minulý rok? Tie najlepšie môžete budúci týždeň vidieť na bratislavskom festivale Týždeň slovenského filmu, ktorý sa neskôr presunie aj do regiónov. O tom, ktoré z nich sa oplatí vidieť a prečo, hovorí programový dramaturg festivalu a filmový publicista Miro Ulman.

Anton Srholec

(BA + 25. 4. o 17.00 ZA)

„Dokument o slovenskom rímskokatolíckom kňazovi a saleziánovi, spisovateľovi a charitatívnom pracovníkovi zaujme veriacich aj ateistov. Pretože ako hovorí jeho režisérka Alena Čermáková: Film je určený každému, kto má rád život, nerezignoval na zápas za lepší svet a akosi chápe, že zlo je v každom z nás a zmena musí nastúpiť od nás samotných.“

video //www.youtube.com/embed/kYzODdU0VFc

Čistič

(BA + 8. 5. o 19.00 KE + 11. 5. o 20.00 MT)

„Bessonov Viktor čistič? Nie. Tento je bratislavský a volá sa Tomáš. Ako pracovník pohrebnej služby sa živí čistením miest, kde zomreli ľudia či domáce zvieratá. Jeho príbeh by sa dal žánrovo označiť ako mestská dráma s prvkami trileru. Je to film s temnou atmosférou a so skvelými hereckými výkonmi. Keď prídete domov z kina, pozrite sa pre istotu pod posteľ.“

video //www.youtube.com/embed/idTnEyASxdE

Eva Nová

(BA + 18. 4. o 19.30 BB + 2. 5. o 18.00 NT + 15. 5. o 18.00 MT)

„Eva Nová je niečím novým v slovenskej kinematografii. Získala si totiž priazeň filmových kritikov i radových divákov. Čím? Presvedčivým výkonom Emílie Vášáryovej v úlohe kedysi slávnej herečky a dnes abstinujúcej alkoholičky, ktorá sa snaží nájsť cestu k synovi. A výborným scenárom, ktorý postupne precízne dávkuje jednotlivé udalosti.“

video //www.youtube.com/embed/3BaWGVaslcQ

Farby piesku

(BA + 20. 4. o 19.30 BB)

„Režisér Ladislav Kaboš nakrútil dokument, ktorý sa z pôvodne zamýšľanej cesty púšťou na miesta voľakedy prekvitajúcej civilizácie zmenil na drámu o premenách krajiny v poslednom desaťročí. V súčasnej situácii, keď sa s moslimským svetom čoraz častejšie stretávame nielen v knihách a filmoch, získava tento dokument nový rozmer.“