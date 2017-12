Pat a Mat sa po štyridsiatich rokoch dostali do kina

8. apr 2016 o 15:07 Miloš Ščepka

Akceptácia

(Slovenská republika 2015, 90 minút)

Celovečerný dokument pre milovníkov adrenalínu a hôr zachytáva výkon slovenského skialpinistu Mira Leitnera a olympionika v behu na lyžiach Miša Maláka. Rozhodli sa zopakovať legendárny okružný prechod Vysokými Tatrami na lyžiach, ktorý sa pred štvrť storočím podaril Vladovi Tatarkovi: od východu na západ južnými dolinami a späť na východ severnými dolinami, vrátane poľskej časti Vysokých Tatier. Komentár narozprával Igor Timko.

Londýn v plameňoch

(London has Fallen, USA/ Veľká Británia/ Bulharsko 2016, 99 minút)

Keď v roku 2013 v thrilleri Pád Bieleho domu pokorili sídlo amerických prezidentov, rozhodli sa teroristi vysporiadať s britskou monarchiou a hlavamí ďalších západných štátov. Pohreb britského premiéra premenili na masaker. Režisérom americko-britsko-bulharského koprodukčného filmu je v Škandinávii žijúci iránsky režisér Babak Najafi.

Mallory

(Česká republika 2015, 101 minút)

Narkomanka, ktorá po narodení dieťaťa skoncovala s drogami, dokázala sa vyhrabať z mizérie života na ulici, absolvovať strednú školu a zamestnať sa ako sociálna pracovníčka, je hrdinkou nového časozberného dokumentu českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Vznikal trinásť rokov a nadväzuje na jej obdobné projekty Marcela, René a Katka.

Moja tučná grécka svadba 2

(Big Fat Greek Wedding 2, USA/ Kanada 2016, 94 minút)

Štrnásť rokov po celosvetovom úspechu romantickej komédie Moja tučná grécka svadba sa Kanadská scenárista a herečka gréckeho pôvodu Nia Vardalosová vracia v pokračovaní príhod svojráznej Touly, jej manžela Iana, pubertálnej dcéry a bláznivej gréckej rodiny, ktorá za všetkých okolností a za každú cenu drží spolu.

Nórsky ninja

(Kommandør Treholt & ninjatroppen. Nórsko 2010, 77 minút)

Ako by vyzerali dejiny minulého storočia, ak by sa riadili pravidlami béčkových komerčných filmov? Nórsky kráľ by napríklad mohol počas vrcholiacej studenej vojny zriadiť oddiel skutočných japonských bojovníkov. Vo svojom celovečernom debute, tak trochu v štýle Eda Wooda, to v roku 2010 zobrazil nórsky filmár Thoma Cappelen Malling – a dotiahol to až do Cannes.

Pat & Mat vo filme

(Pat & Mat ve filmu, Česká republika 2016, 80 minút)

Dvojica popletených, smoliarskych no nekonečne optimistických domácich majstrov s bezhraničným sebavedomím uzrela svetlo sveta už pred štyrmi desiatkami rokov vďaka spolupráci karikaturistu Vladimíra Jiránka, animátora Lubomíra Beneša a bratislavského televízneho štúdia. Dnes sa ich príbehy rozrástli takmer na stovku a Benešov syn Marek, ktorý kráča v otcových šľapajach, Pata s Matom prináša v ich prvom celovečernom filme. A je to!

Somnia: Zlo nikdy nespí

(Before I Wake, USA 2016, 118 minút)

Uznávaný americký tvorca minimalistických hororov Mike Flanagan film pôvodne nakrúcal pod jednoslovným názvom Somnia ako myšlienkové pokračovanie predchádzajúch dielok Absentia a Oculus. Producenti však rozhodli inak, a tak tu máme horor Before I Wake o adoptovanom chlapcovi, ktorý straší pestúnskych rodičov svojimi zhmotnenými nočnými morami.

Spotlight

(USA 2015, 128 minút)

Americké noviny The Boston Globe v roku 2002 odhalili škandál s ututlávaním sexuálneho zneužívania mladistvých katolíckymi kňazmi v Bostone. Herec a režisér Thoma McCarthy o tom nakrútil film s populárnymi hercami. Dráma z mediálneho prostredia prekročila hranicé žánru. Výsledkom boli dva Oscary a mnoho ďalších prestížnych cien. Ešte lepšie však je, že zaujala aj divákov.

Ulica Cloverfield 10

(10 Cloverfield Lane, USA 2016, 103 minút)

Howard (John Goodman) s kamarátom Emmetom (John Gallagher) verili, že šťastie praje pripraveným a vybudovali si veľký podzemný kryt pre prípad konca sveta. Keď katastrofa nastala, stihli doň prichýliť i náhodnú obeť autonehody Michelle (Mary Elizabeth Winstead). Mladá žena však neverí ich rečiam o pekle na povrchu planéty a myslí si, že sú psychopati. Filmári až počas nakrúcania upravili príbeh tak, aby sa prepojil s úspešným hororom Matta Reevesa Cloverfield z roku 2008.