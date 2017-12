Cigáni idú do neba, keď to príde

Ako žili Rómovia na začiatku minulého storočia? Pripomenie nám to legendárna balada

9. apr 2016 o 0:05 Eva Andrejčáková

Cigáni idú do neba

Kinotip / Kino Lumiére Bratislava, nedeľa 16.30

Akí by boli cigáni, keby sme im v polovici minulého storočia nezakázali kočovať? Dnes sa to už nedozvieme a nepovie nám to ani legendárny film pre pamätníkov Cigáni idú do neba. Priblíži nám však časy beťárskych romantických bitkárov a slobodomyseľných milovníkov, ktorí putujú krajinou a žijú si vo svojom svete tak, ako im hovorí tradícia.

Zobar s priateľmi kradnú dôstojníkom v kasárňach kone a potom ich predávajú. Keď ho jedného dňa zraní vojenská hliadka, dostane sa do rúk dievčiny Rady, mladej čarodejnice, do ktorej sa zaľúbi, ani to ho však neprinúti začať viesť iný život. Akú budúcnosť má takáto divoká láska?

Baladicky ladená hudobná dráma z prostredia rómskeho folklóru je muzikálovou filmovou básňou vo farbách jesennej prírody a rozpráva tragický príbeh zradenej lásky. Podľa poviedky Maxima Gorkého Makar čudra ju v roku 1975 nakrútil rusko-moldavský režisér Emil Loteanu a film svojho času patril k najpredávanejším a najnavštevovanejším sovietskym produkciám.

Preslávila ho aj štylizovaná hudba Jevgenija Dogu, využívajúca rusko-rómske folklórne postupy či zvukové záznamy autentických rómskych súborov.