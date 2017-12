Napísala pesničky, ktoré vyhrali album roka

Českú cenu Anděl vyhrala nahrávka ČeskosLOVEnsko Davida Kollera. Stojí za ňou však slovenská poetka Mirka Ábelová.

10. apr 2016 o 17:12 Marek Hudec

Mal na vás David Koller nejaké požiadavky pri písaní textov?

„Žiadne špeciálne. Pesničky vznikali počas našich dlhých rozhovorov, či už osobných alebo telefonických. Rozprávali sme sa, o čom by pesnička mala byť, pre Davida bola dôležitá autentickosť – teda, aby veril tomu, čo spieva. Spoločne sme kontrolovali, čo som napísala po česky správne. Jediným kritériom bolo, nech nie sú všetky piesne len o láske. Veľmi sa to nepodarilo nakoniec, ale snažili sme sa to vyvážiť protestsongmi. “

Beriete Kollerov úspech na Cenách Anděl čiastočne aj za svoj?

„David je fantastický človek a skvelý hudobník a spevák, preto ma všetky jeho úspechy tešia. Ceny Anděl som samozrejme prežívala o niečo viac, keďže som sa ich zúčastnila, sedela som v prvom rade a mali sme viacero nominácií. Myslím si, že si výhry David zaslúžil a keď som si potom volala s rodičmi, tak sme si robili srandu, že pomaly jedinú cenu, ktorú nevyhral, bola speváčka roku. Nerada by som si privlastnila jeho víťazstvo, je ale skvelý pocit, že som mohla napísať pesničky, ktoré vyhrali album roka.“

Ako by ste spoluprácu s Kollerom zhodnotili a bude pokračovať?

„Táto spolupráca mi priniesla jedného priateľa naviac. Okrem toho sa mi splnil aj detský sen. Práca na albume bola občas náročná a stresujúca, lenže aj veľmi pekná a inšpiratívna. Nejaké texty sa mi už pomaly tvoria v hlave, verím, že z nich niečo vznikne, aj keď sa za textárku nepovažujem."