Najznámejšie sláčikové kvarteto vystúpi na Slovensku

Festival Viva Musica! prinesie v auguste koncert Kronos Quartet, počuť ste ich mohli vo filme Rekviem za sen.

11. apr 2016 o 9:30 Marek Hudec

BRATISLAVA. Film Rekviem za sen vťahoval divákov hlboko do mysle drogovo závislého človeka, v tragédii epických rozmerov prichádzali postavy o ľudskosť a zdravý rozum. Rovnako úspešný ako film bol však aj hudobný motív skladateľa Clinta Mansella Lux Aeterna.

Dramatická sláčiková skladba by zrejme nikdy neznela tak dramaticky, keby ju nehralo slávne kvarteto, americký súbor Kronos Quartet. Jeho členovia v auguste prvý raz navštívia Slovensko počas festivalu Viva Musica!

video //www.youtube.com/embed/PpL7YqtD28o

Žiadna klasika, ale Nine Inch Nails

„Prvý raz som ich koncert počul v Amerike počas svojich štúdií. Čudoval som sa, ako môže sláčikové kvarteto vypredať obrovskú koncertnú halu,“ spomína si šéf festivalu Matej Drlička. Dôvodom úspechu Kronos Quartet je čiastočne to, že sa nevenuje len vážnej hudbe, ale pohybuje sa v rôznych svetoch. Zo svojich nahrávok už predali milióny a počuť ste ich mohli na albume viacerých rockerov Nine Inch Nails.

S polupracovali už s Davidom Bowiem, Björk či Paulom McCartneym. Ich sláčiky popritom stihli znieť vo viacerých filmoch, nielen v Rekvieme za sen: Darren Aronofsky si ich zvolil aj do meditatívnej sci-fi drámy Fontána a siahol po nich aj Paolo Sorrentino vo Veľkej nádhere. Požiadavkou organizátorov festivalu Viva Musica! bolo, nech súbor do programu koncertu zaradí aspoň jednu filmovú skladbu a tiež dielo od skladateľa Philipa Glassa, ktorý bol na festivale minulý rok. Drlička hovorí, že prvú požiadavku naplní skladba Death Is the Road to Awe z Fontány.

Popri nej nebude chýbať ani pieseň od sýrskeho hudobníka Omara Souleymana a od Brycea Dessnera z kapely The National.

video //www.youtube.com/embed/GrGEyk5Mp2g

Kostoly svedčia modernej hudbe

K výnimočnosti augustového koncertu by mali prispieť priestory Veľkého evanjelického kostola, kde Kronos Quartet vystúpi . „Súčasnej hudbe svedčia sakrálne priestory, kostol zvýrazní meditatívny charakter hudby,“ hovorí Matej Drlička. Súbor predstaví premyslené súznenie zvuku a svetiel, aj preto nebolo lacné priniesť ho na Slovensko.

Ale Drlička cenu považuje za rozumnú. Kronos Quartet sa snažili na festival Viva Musica! pozvať už štyri roky. Americký súbor sa však dlho nepohyboval v našom regióne. Teraz môžu prísť aj vďaka tomu, že sú na európskom turné. Kvarteto existuje už vyše štyridsať rokov, založil ho huslista David Harrington, jeho zostava je relatívne stála, menili sa len jeho violončelisti. Naposledy v roku 2013, keď do Kronos Quartet nastúpila pôvodom Juhokórejčanka Sunny Jungin Yang.

video //www.youtube.com/embed/PcNzROh_P14

Najosobnejšie médium

„Na začiatku som chcel založiť sláčikové kvarteto, ktoré by bolo vitálne, energické, živé a nebálo by sa súťažiť,“ hovoril Harrington o svojej pôvodnej vízii v profile denníka New York Times. „Všetci skladatelia, ktorých sme stretli, tvrdia, že sláčikové kvarteto je naosobnejším a najexpresívnejším hudobným mé-diom,“ dodal. Kronos Quartet tiež založili program Under 30, ktorým chcú zviditeľniť diela skladateľských talentov.

Svetoví velikáni pre nich napísali asi sedemsto diel do repertoáru. Cenu Grammy získali Kronos Quartet zatiaľ len raz, no nominovaní boli deväťkrát. Festival Viva Musica!, organizovaný počas letných večerov, potvrdil ako prvú účinkujúcu sopranistku Editu Gruberovú. Ďalšími významnými umelcami, ktorí počas tohto podujatia vystúpia, sú pôvodom litovský violončelista Mischa Maisky a francúzsky akordeonista Richard Galliano.