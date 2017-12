Najväčší smoliar na svete Terry Gilliam vraví, že svoj zakliaty film dokončí

Nakrúcanie filmu Muž, ktorý zabil Dona Quijota komplikujú živelné katastrofy, vojaci, aj zákerné choroby

11. apr 2016 o 17:42 Kristína Kúdelová

Terry Gilliam (vpravo) začínal film Muž, ktorý zabil Dona Quijota nakrúcať so Jeanom Rochefortom (na koni) a Johnnym Deppom.(Zdroj: IMDB)

Je apríl 2016, takže Terry Gilliam má v kalendári napísané, že nakrúca film Muž, ktorý zabil Don Quijota. Bývalému členovi skupiny Monty Phyton je však dávno jasné, že si túto poznámku môže preškrtnúť. Plány sa menia, nič z toho nebude.

Muž, ktorý zabil Dona Qui-jota je film, ktorý mal byť hotový už niekedy v roku 2000. A z Terryho Gilliama urobil asi najväčšieho smoliara v histórii kinematografie.

Voľná adaptácia slávneho románu Miguela Cervanteza vyzerá na papieri nesporne zaujímavo: Mladému reklamnému mágovi Tobymu Grisonimu sa stane čosi nezvyčajné. Zrazu vie cestovať v čase a presúvať sa z moderného Londýna do stredovekého Španielska. Stretne sa tam s Donom Quijotom, ktorý si ho pomýli so svojím sluhom Sanchom Panzom.

Coming soon. Dobrý vtip

Jej nakrúcanie však sprevádzajú samé katastrofy. Ani teraz, keď je zase raz zaradená medzi projekty vo výrobe, nie je isté, či sa naozaj všetky zažehnali.

Pôvodne si Terry Gilliam myslel, že film nakrúti so Jeanom Rochefortom a Johnnym Deppom. Jeden už študoval úlohu Dona Quijota, druhý Grisoniho. Dnes už ani jeden z nich nie je na výrobnej listene. Odstúpili po nekonečnej sérii búrok, záplav, rušivých preletov vojenských lietadiel nad pľacom, chorôb a iných komplikácií.

Johny Depp mal byť Sancho Panza. (zdroj: IMDB)

Filmárska smola bola taká veľká, že zo zmareného nakrúcania vznikla v roku 2002 dokumentárna komédia Stratený v La Mancha, zakončená ironickým sloganom Coming Soon. Kým sa však diváci v kine smiali, Gilliam musel vymýšľať, ako splatiť dlhy z prerušenia nakrúcania a kým hercov nahradí.

Chvíľu sa zdalo, že pôjdeme do kina na Roberta Duvalla a Ewana McGregora, ale prešlo niekoľko rokov a zase sa nič nedialo. Vlastne, dialo. Úlohu Dona Quijota prijal John Hurt – a keď už sa rozkresľovali nové plány na aprílové nakrúcanie, lekári zistili, že má rakovinu pankrea-su. Našťastie, najnovšie správy hovoria, že je už v poriadku a Gilliam je znovu optimistický. Nakrúcať sa bude. Vraj v septembri.

video //www.youtube.com/embed/x-elMvdIhjE

Hoci vo svete nebude veľa producentov, čo by sa presne do tohto projektu hrnuli, jeden taký, čo sa kliatby nebojí, sa našiel. Je to portugalský producent Paulo Branco. Gilliam má podporu od Amazon Studios a rozpočet vyše osemnásť miliónov dolárov.

Ešte jeden čudný trik

„Vyzerá to dobre,“cituje režiséra Hollywood Reporter. „Samozrejme, počítame s tým, že skutočnosť možno naše plány zmení.“

Na záver pripomeňme, že Gilliam sa už raz do podobnej kalamity dostal. Asi pred desiatimi rokmi začal nakrúcať film Imaginárium Dr. Parnassa. Keď bol v polovici, zomrel Heath Ledger, ktorému zveril hlavnú úlohu. Chvíľu bol paralyzovaný, ale potom zavolal Juda Lawa, Colina Farrella a Johnnyho Deppa, aby ho nahradili. V tých akože reálnejších scénach zostal Ledger, v tých snovejších dostával striedavo podobu ich troch.

Ten trik bol síce trochu čudný, ale film bol vďaka nemu dokončený. Do svojho programu ho potom dokonca zaradil aj festival v Cannes.