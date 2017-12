Hudobný priemysel je nepriateľský k ženám

Speváčka Grimes tvrdí, že ju mužskí hudobní producenti vydierali.

14. apr 2016 o 16:57 sme.sk

Kanadská speváčka Grimes hovorí, že ju mužskí hudobní producenti vydierali, nech s nimi má sex. „Zažila som mnoho situácií, kedy hovorili, že mi nedokončia pesničku, ak sa s nimi nestretnem v súkromí ich hotelovej izby,“ speváčka sa sťažovala v rozhovore pre magazín Rolling Stone.

V minulosti sa viackrát vyjadrovala k sexizmu v hudobnom priemysle. "Nejde o to, že by sa ženy nechceli stať hudobnými producentkami. Je skôr pre ne ťažké sa dostať do komunity, je to jednoducho nepriateľské prostredie," tvrdí Grimes.