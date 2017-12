Ben Affleck bude Batmana aj režírovať

Najprv ho ako netopierieho muža nechceli. No Affleck z plátna tak skoro neodíde.

14. apr 2016 o 17:39 sme.sk

Ben Affleck bude režírovať nového Batmana, píše vo svojom vyhlásení spoločnosť Warner. Americký herec vyvolal rozpačité reakcie, keď prijal úlohu Batmana vo filme Batman vs Superman: Úsvit spravodlivosti, fanúšikovia ho nechceli.

Film je však už niekoľko dní v kinách všade na svet, zarobil vyše 785 miliónov dolárov a všetko sa zdá byť v poriadku. Na to, že Affleck nakoniec pristúpi aj k réžii, nie je nič prekvapivé.

video //www.youtube.com/embed/eX_iASz1Si8

Dá sa povedať, že je lepší režisér ako herec, veľmi sa mu vydarila dráma Gone, Baby Gone aj romantická gangsterka Mesto, a jeho film Argo ešte aj získal Oscara. Jeho batmanovský film ešte nemá meno. Zároveň sa nič nemení na tom, že bude hrať aj dvoch pokračovaniach Batman vs. Superman. Nakrúcanie Justice Leage sa už začalo v Londýne.