Slovenskí filmári nebojujú len o ceny. Ale aj o dôveru divákov

Odovzdávajú sa filmové ceny Slnko v sieti. Čo dnes zo slovenských filmov letí?

15. apr 2016 o 17:20 Kristína Kúdelová

V sobotu uvidíme, s akým typom filmov máme v poslednom čase v zahraničí úspech. Slovenská televízia premietne film Koza Ivana Ostrochovského. Príbeh boxera, ktorému ani športový úspech nezaručil, že sa raz dostane zo spoločenskej periférie, si získal priazeň divákov na vlaňajšom festivale v Berlíne.

Hneď aj budeme vedieť, či sa mu podarilo získať národnú filmovú cenu Slnko v sieti, o ktorú spolu s ním v kategórii hraných filmov bojuje aj Eva Nová Marka Škopa a Deti Jara Vojteka. RTVS vysiela z odovzdávanie cien priamy prenos, začína sa o 20. 25, po ňom nasleduje Koza. Samozrejme, ceny sa udeľujú aj v rôznych iných kategóriách.

video //www.youtube.com/embed/qDvoagzl_VA

Pravdepodobne to nebude žiadna veľká šou. Slnko v sieti vznikalo skromne a jeho úlohou bolo spočiatku aj to, aby ľuďom pripomenulo, že slovenský film je, žije, stále vzniká, aj keď mal na prelome tisícročí veľké problémy. Kým Česi si mohli dovoliť robiť počas celého ceremoniálu Českých levov žarty, Slováci volili skôr slávnostnejší tón a divákom vysvetľovali, aké profesie sú na vznik filmu nevyhnutné a za akou prácou stoja.

video //www.youtube.com/embed/3BaWGVaslcQ

Čím viac slovenských filmov bude v kine, čím bude sebavedomejší, tým bude priamy prenos zo Slnka v sieti uvoľnenejší a veselší. Slovenská filmová a televízna akadémia už uvažuje nad tým, že by ju vyhlasovala každý rok. Nie každý druhý, ako to bolo doteraz. Istota slovenských filmárov rastie, neraz im na to dávajú dôvody úspechy na festivale, už by sa aj nazbierali filmy, z ktorých by sa dali vyberať silné trojice nominovaných, žánre sa pomaličky spestrujú.

Už mu hádam chýba len viac divákov, ktorí by verili, že Slováci nenakrúcajú filmy preto, aby ich do svojho programu zaradili svetové festivaly, ale preto, aby sa úprimným obsahom a jazykom prihovorili predovšetkým im.