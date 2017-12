História sa desivo opakuje

Košickí divadelníci aktualizujú otázky zo známeho príbehu Alberta Moraviu Rimanka z obdobia nástupu fašizmu.

15. apr 2016 o 17:46 Zuzana Uličianska

Večné mesto v predvečer druhej svetovej vojny. Adriana - bohatá krásou, nie prostriedkami - sa živí ako prostitútka, no stále túži po bežnom rodinnom šťastí. Do jej života nešťastne zasiahne veľa mužov, jedným z nich je aj Astarita, šéf tajnej fašistickej polície.

Intímny príbeh mladej ženy na pozadí rodiaceho sa talianskeho fašizmu z románu Alberta Moraviu bol v roku 1954 sfilmovaný s Ginou Lollobridgidou v titulnej úlohe.

Moravia na Adrianinom príbehu ukázal, že kým ponižovaní a odstrkovaní ľudia z periférie si často aj v zlých sociálnych podmienkach uchovávajú vnútornú čistotu a zdravý rozum, zdanlivo slušní ľudia paradoxne ľahšie kolaborujú s nemravným režimom.

Na to, aby sa dielo mohlo uviesť v Štátnom divadle Košice, prizvali režisérka Valeriu Schulczovú. Už sa podpísala pod inscenácie ako Leni či Doktor Macbeth, no v Košiciach sa predstavuje prvý raz. S Romanom Olekšákom pripravila aj dramatizáciu, pričom z Moraviovho románu použili len minimum replík. Literárne situácie sa snažili oživiť súčasným jazykom, Adriane dopísali monológ, v ktorom sa pokúsili pomenovať fascináciu zlom – tak, ako ju táto úprimná postava cítila.

Do textu dodali aj dôsledne preložené dobové vyjadrenia talianskej fašistickej strany. „Bolo desivé, ako splývali s rétorikou, ktorá znela aj u nás v nedávnom predvolebnom boji. Veľmi silný volebný výsledok Kotlebovej strany bol len logickým zopakovaním histórie. To, čo sa ukrýva v podhubí Moraviovho románu, sa aktualizuje samo. Bohužiaľ, v realite,“ hovorí Valeria Schulczová. „Keď sme sa rozhodovali pre tento titul, nevedeli sme, že to bude také aktuálne,“ povedal aj šéf Činohry Štátneho divadla Košice Milan Antol.

Dramaturgička Miriam Kičiňová tvrdí, že podobný typ dramatizácie v košickom divadle ešte nebol. Aj pre hercov je príležitosťou. „Budem to rada hrávať. Motiváciou Adriany je láska, to môže byť divákovi blízke,“ hovorí predstaviteľka hlavnej postavy Tatiana Poláková. Myslí si, že Moravia dokázal veľmi dobre preniknúť do ženskej psychiky. Jej partnermi na javisku sú Róbert Šudík, Andrej Palko či Peter Cibula. Na scénickej podobe románu sa podieľali aj scénograf Pavol Andraško a kostýmová výtvarníčka Lucia Šedivá. Premiéra Rimanky je dnes, druhá premiéra je v sobotu.