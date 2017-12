Lucie Bílá, to je len rola ako Jana z Arku

Neustále vypredané koncerty dokazujú, že Lucie Bílá je hviezdou českej hudobnej scény. Sama takú pozíciu prijala.

18. apr 2016 o 17:15 Marek Hudec

Na českej hudobnej scéne je hviezdou dlho. Napriek tomu si LUCIE BÍLÁ myslí, že ju ľudia úplne nepoznajú. Preto teraz vydala nový album Hana a v rozhovore pre SME sa predstavila sama.

Pred pár dňami ste získali cenu Anděl ako speváčka štvrťstoročia. Asi vás to neprekvapilo.

„Samozrejme, že ma to prekvapilo. Predtým som ceny dostávala len za album, toto je ocenenie za dlhšie obdobie. Preboha, štvrťstoročie, to znie hrozne. Aj to, že oslavujem päťdesiatku. Ja vlastne neviem, prečo sa mi darí vyhrávať. Nie som súťaživý človek, jednoducho sa mi to stalo a deje sa mi to už štvrťstoročie. Už pred piatimi rokmi som dostala cenu za dvadsaťročie a kým som nevyšla na pódium, myslela som si, že ju dostane Hana Hegerová. Akoby sa mi sen, ktorý som snívala veľmi dlho, nakoniec splnil.“

Sen sa vám splnil, čo ďalej?

„Mám jednu veľkú výhodu. Stále sa môžem vrátiť do Hanky, pretože Lucie Bílá, to je iba rola, akou bola napríklad Jana z Arku alebo Carmen. Ja sa jednoducho hrám na Luciu Bílú a mala som aj obdobie, keď som si myslela, že som sa ňou stala. Dnes som už vyrástla a stojím pevne na zemi. Na mojom novom albume je pieseň Znáš mě jen půl. Chcem ľuďom povedať, že aj keď ma vidia na plagátoch a už o mne veľa počuli, v skutočnosti ma nepoznajú. Poznajú len polovicu. Mám, samozrejme, aj nové plány. Novým albumom sa snažím dať najavo, že nekončím. Hoci sa chcem venovať aj priateľom a rodine, a aj sebe, lebo na to som zatiaľ veľa času nevyhradila.“

Označujú vás za dobrú obchodníčku. Máte pocit, že ste vo svojej kariére držali vždy všetko pevne v rukách?

„Nedržala som ju len na začiatku svojej kariéry, keď som spolupracovala s Petrom Hannigom. Odvtedy sa však riadim intuíciou, ktorá mi pomáha obklopiť sa správnymi ľuďmi, správne ich nasmerovať, aby vedeli podporiť to, čo si myslím, že je na mne dobré. Nechápte ma zle, som tímový hráč, ale nikdy som sa nenechala zmanipulovať. Ani od kaderníka, ani od štylistu.“