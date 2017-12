AC/DC sa spojili s Axlom Roseom. Nemali to robiť

Austrálska skupina chce svoje turné dohrať aj bez hluchého speváka. Fanúšikovia aj umelci vravia, že sa to nerobí.

18. apr 2016 o 17:43 Kristína Kúdelová

Skupina AC/DC riešila v poslednom čase viacero starostí. Väčšinou to boli osobné starosti, no jedna z nich zásadne súvisí s jej hudobným životom. Spevák Brian Johnson stráca sluch a keďže mu hrozí, že ohluchne úplne, volil radšej možnosť ukončiť turné. Zvyšok skupiny to akceptoval, ale v turné chce pokračovať.

Neodvolali koncerty, 7. mája prídu hrať do Lisabonu presne tak, ako plánovali, akurát namiesto Briana Johnsona bude spievať Axl Rose zo skupiny Guns N’ Roses.

Rozhodnutie je oficiálne, fanúšikovia nemajú šancu sa odvolať. Hoci sa zdá, že by to viacerí radi urobili. Sú medzi nimi aj slovenskí umelci.

Axl Rose bol pripravený kamarátom z AC/DC pomôcť. (zdroj: FOTO – SITA/AP)

Taká bezcitná správa?

„Radi by sme toto turné dokončili tak, ako sme ho začali. Zároveň však rešpektujeme, že sa ho Brian rozhodol ukončiť, aby si zachránil sluch. Záleží nám na tom, aby sme splnili svoje záväzky voči všetkým, čo nás za celé roky podporovali,“ píše AC/DC vo svojom vyhlásení.

Možno za ním vidieť Angusa Younga, on začiatkom sedemdesiatych rokov kapelu s bratom Malcolmom zakladal. Brian Johnson prišiel neskôr, v roku 1980 nahradil Bona Scotta.

Životopisec skupiny Jesse Fink vraví, že nepochopil, akým suchým jazykom je táto správa napísaná. Myslí si, že sa dotkne všetkých fanúšikov, ktorí hudbu AC/DC považujú za životný štýl. „Brianovi dlhujú viac, ako takých zopár bezcitných riadkov,“ cituje ho BBC. A pýta sa: Čo by na to povedal Malcolm?“ Lebo ten kolegov opustil nedávno, keď sa už dlho necítil dobre.

Niečo na tom nesedí

Axl Rose mal najúspešnejšie hudobné obdobie na prelome 80. a 90. rokov, jeho fanúšikovia sa však zrejme s fanúšikmi AC/DC príliš neprekrývali. Že teraz budú hrať spolu, udivilo gitaristu Slobodnej Európy Sveťa Korbeľa. „Pri všetkom rešpekte ku Guns N’ Roses, ktorí boli fakt kultovým bandom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, mi táto kombinácia nejako nesedí. Ani spevom, ani osobnostne,“ hovorí. „AC/DC je kapela,do ktorej sa nafúkaná, problémová hviezda skrátka nehodí, degraduje ju to. To spojenie sa mi zdá násilné, jeho hlavným motívom sú finančné tlaky ľudí z pozadia hudobného biznisu. Takéto veci sa mi nepáčia.“

Spisovateľ Agda Bavi Pain, veľký metalový fanúšik, hovorí, že je smutné, ako sa AC/DC stavia k človeku, ktorý s ňou tridsaťšesť rokov hral. Tvrdí, že bez Briana Johnsona by dnes neexistovala. Svetové médiá upozorňujú, že začiatkom leta by mali ísť na turné aj Guns N’ Roses, a teda Axl Rose to podľa všetkého s novými kolegami dlho nepotiahne, no rozpaky to ešte neodohnalo.

„Dva v jednom v prípade osvedčených značiek a obľúbených skupín neznamená žiadnu pridanú hodnotu. Naopak,“ hovorí Bavi Pain. „Napokon, aj na internete vidieť, že fanúšikovia hromadne predávajú svoje kúpené lístky.“