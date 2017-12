Prekvapením Pohody je soulová hviezda James Blake

Trenčiansky festival pridal do svojho programu dvoch mladých interpretov z Londýna.

19. apr 2016 o 9:30 Marek Hudec

BRATISLAVA. Festival Pohoda síce už svojich najväčších interpretov oznámil, no jedno prekvapenie si predsa len ponechal. V utorok ráno potvrdil, že ho navštívi dvadsaťsedem ročný britský spevák James Blake.

Pomalé rytmy, práca s elektronickými zvukmi, tichom a jedinečne sfarbený hlas pomohli Blakovi získať prestížnu cenu Mercury za najlepší album, ktorú má napríklad aj PJ Harvey. Okrem toho ho už aj stihli nominovať na prestížnu Brit Awards v kategórii najlepší spevák.

video //www.youtube.com/embed/6p6PcFFUm5I

Na spotify je jeho najúspešnejšou piesňou mrazivá balada Retrograde. Nie je to prekvapenie – spája totiž presne tie prednosti, vďaka ktorým sa soulovej hviezde tak rýchlo podarilo preraziť na britskej hudobnej scéne.

V texte tejto pesničky apatickým hlasom poslucháčovi oznamuje, že zostal na svete sám, že mu už nezostali žiadni priatelia. Pred tromi rokmi k tomu nakrútil temný videoklip, kde motorkár prichádza do prázdneho domu po tajomnej tragédii. V ďalšom svojom hite Limit To Your Love neustále opakuje, že láska má hranice.

Atmosféra jeho piesní sa preto dá charakterizovať ako veľmi jemná, melancholická a tragická. Ktovie prečo si ho potom obľúbil raper Kanye West, s ktorým na pripravovanom novom albume Radio Silence nahral spoločnú pieseň.

video //www.youtube.com/embed/rmJ_mcvRQsI

Okrem toho Pohoda oznámila ešte jedného interpreta, ktorý na hudobnej scéne pôsobí od rovnakého roku ako James Blake. A tiež pochádza z Londýna: je to divoká punková kapela Savages.

Jej meno pochádza z knihy Boh múch, v ktorej sa skupina detí pokúsi vytvoriť si na opustenom ostrove vlastnú komunitu, čo sa skončí krvavo. Observer ich hudbu opísoval slovami: „Nie je to práve sexi, nie je to vtipné, ale je to kapela, ktorá po veľmi dlhej dobe povyšuje žáner post-punk na umenie.“ V januári vydali svoj druhý album Adore Life, ktorý kritici zväčša vychválili.