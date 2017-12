Gladiator odštaroval turné so Zlatou platňou

Bratislava 17. apríla (TASR) - Koncertom v bratislavskom Bastion Pube v sobotu odštartovalo jarné turné skupiny Gladiator Cesta do neba Tour 2005.

17. apr 2005 o 13:18 TASR

Kapela počas koncertnej šnúry navštívi 12 slovenských miest, kde odohrá skladby z najnovšieho albumu Cesta do neba a nebudú chýbať ani "gladiatorské perličky", ktoré chlapci vždy radi hrávajú. "Naposledy to boli Rolling Stones, teraz sme pridali ešte pesničku od Lennyho Kravitza a jednu z filmu Pulp Fiction. Bude to dobrý ďodvazď," tvrdí s úsmevom spevák Miko Hladký, pre ktorého je na koncertoch okrem muziky najdôležitejšie, aby sa ľudia dobre zabavili. "Máme veľmi dobre urobený program, spravili sme pesničky do takých podôb, ktoré sme vlastne predtým nikdy nehrali. Teším sa, že staré skladby majú úplne nový šat," hovorí Miko. K skladbe Keď sa láska podarí Gladiator nedávno nakrútil aj videoklip. Režíroval ho Martin Štelbaský rovnako ako predchádzajúci megaúspešný klip Nemôžem dýchať. Klip sa nakrúcal v Košiciach a popri profesionálnych hercoch sa svoje herecké schopnosti snažili predviesť aj členovia skupiny.

Chlapci si v Bratislave počas prvého koncertu turné od vydavateľstva Universal Music prevzali aj zlatú platňu za aktuálny album Cesta do neba.

Turné bude 18. apríla pokračovať v Trenčíne, 20. apríla v Leviciach, 21. apríla v Prievidzi, 22. apríla v Liptovskom Mikuláši, 23. apríla v Trnave, 26. apríla v Košiciach, 27. apríla v Michalovciach, 28. apríla v Poprade, 29. apríla v Banskej Bystrici, 4. mája v Nitre a skončí sa 5. mája v Žiline.