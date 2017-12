Takú speváčku, akou je PJ Harvey, na Slovensku nemáme

Veľká britská speváčka veľa zbytočných slov nepotrebuje. Svoju novinku The Hope Six Demolition Project predstaví na Pohode.

19. apr 2016 o 14:37 Marek Hudec

Novinku PJ Harvey inšpirovali jej výlety do Kosova a Afganistanu.(Zdroj: PJ Harvey - Maria Mochnaz)

Začiatkom deväťdesiatych rokov vláda Spojených štátov amerických rozbehla program s názvom Hope 6. Jeho cieľom bolo zbúrať domy v mestských oblastiach s vysokou kriminalitou, aby na ich mieste mohli postaviť luxusnejšie rezidencie.

Bolo to kritizované opatrenie, pre mnohých obyvateľov to znamenalo, že sa musia vysťahovať – a vedeli, že na nové apartmány nemajú dosť peňazí. Skôr ako k zníženiu kriminality a rozvoju mesta to teda viedlo k spoločenskému napätiu a zvýhodneniu bohatých.

Inšpirovalo to britskú speváčku PJ Harvey. Podľa vládneho programu nazvala svoj nový, už deviaty album Hope 6 Demolition Project. Vyšiel pred týždňom a vyzerá to tak, že sa vďaka nemu speváčka prvý raz vyšplhá na vrchol rebríčka predajnosti.

video //www.youtube.com/embed/qsLqsqbObyg

Tu chceme Wallmart

Na americký urbanistický projekt odkazuje hneď v prvej pesničke albumu Community of Hope. V nej postupne vymenúva priestory, ktoré by si zaslúžili demoláciu, pretože nie sú dostatočne atraktívne: stará psychiatrická klinika, centrum pre veriacich alebo šedivá škola. A potom v závere piesne spevavo dodáva: „Namiesto toho tu radšej postavia nejaký Walmart." To je sieť veľkoobchodov.