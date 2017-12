Novinárka žiada Obamu, aby prezradil dej nových Hier o tróny

Je Jon Snow mŕtvy? S istotou to vedia len tvorcovia seriálu a Barack Obama.

19. apr 2016 o 16:27 Monika Grešová

Premiéru nových epizód šiestej série Hier o tróny videl ako jediný s predstihom iba americký prezident. Tým, ktorým to bývalo tradične tiež umožnené – kritikom či hŕstke ľudí z filmového priemyslu, to tvorcovia tento rok zatrhli. Chceli zabrániť podobnej situácii z minulého roku, keď prvé štyri časti unikli na internet ešte pred samotnou premiérou.

Barack Obama na Kube. (zdroj: TASR/AP)

O prezidentovi USA sa už neraz v minulosti písalo, že je veľkým fanúšikom filmov a kinematografiu považuje za dôležitú súčasť spoločenského života. Každoročne dokonca vyhlasuje svoj najlepší film uplynulého roka. Za rok 2015 sa jeho uznaním hrdí Marťan s Mattom Damonom.

Cenné privilégium predpremiéry teda dostal iba on. Dokonca o to vraj producentov seriálu sám požiadal. „Čo by ste urobili vy, keby vám vrchný veliteľ povedal, že to chce vidieť skôr?“ hovorí jeden z producentov David Benioff. Kópiu nových epizód mu poslali, pretože je podľa nich vodcom slobodného sveta.

video //www.youtube.com/embed/Gfmt5y8jfeQ

Keď sa o tom dopočula novinárka Vanessa Golembewski, ktorá píše pre portál Refinery29, rozhodla sa z toho niečo vyťažiť aj pre seba. Podala žiadosť o zverejnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Vychádzala z toho, že ak má prezident, ako verejný činiteľ, prístup k určitým informáciám, mal by sa o ne podeliť s ostatnými americkými občanmi, ktorí o to požiadajú.

„Nie som si síce úplne istá, či prístup k seriálu Hra o tróny spadá do oblasti, ktorú by sme mohli nazvať osobným majetkom vládnej postavy,“ píše na stránkach Refinery29 Golembewski. V súčasnej dobe je jej požiadavka v štádiu "podaná", no pred tým, ako bude zamietnutá či schválená. ešte musí prejsť zdĺhavým byrokratickým procesom. Šanca, že novinárka dostane odpoveď ešte pred premiérou, je teda viac než mizivá. Očakávaná šiesta séria stanice HBO sa totiž na televízne obrazovky dostane už v nedeľu 24. apríla.