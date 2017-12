Skupina Roxette do Bratislavy nepríde. Marie už nemôže koncertovať

Švédska skupina ruší svoje turné. Na lekárske odporúčanie.

19. apr 2016 o 17:00 Kristína Kúdelová

Švédske duo Roxette bolo znovu na turné, 30. júna mali prísť aj do Bratislavy. Koncert sa však ruší, speváčka Marie Fredriksson by ho pravdepodobne nezvládla.

V roku 2002 ochorela, lekári jej diagnostikovali nádor na mozgu. Najprv jeden, potom druhý. Pop-rocková skupina, ktorá koncom 80. rokov presiahla hranice Švédska a získala popularitu v Európe, Austrálii aj Spojených štátoch amerických, musela pozastaviť svoju kariéru. Marie Fredriksson sa liečila a zotavovala, jej kolega Per Gessle zostal sám a vrátil sa k spievaniu vo švédčine. Nahral vydarený a úspešný album Mazarin.

Po siedmich rokoch začal byť optimistický, pred novinármi netajil, že by sa Marie mohla k nemu vrátiť na scénu. Mali overené, že hity ako Look, It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, Fading Like a Flower, Dangerous alebo Joyride chcú poslucháči ešte stále počúvať. Preto sa aj v roku 2013 začalo stavať turné RoXXXette 30th Anniversary, naplánované tak, aby ohlasovalo a sprevádzalo vydanie albumu Good Karma. Pred pár dňami vyšiel singel It Just Happens, začiatkom mája má vyjsť celý.

video //www.youtube.com/embed/VFNRh26TPmM

Skupinu Rexette práve čakali európske krajiny, medzi nimi aj Slovensko. No v pondelok rozposlali vyhlásenie, že v plánoch nie je možné pokračovať. Lekári to Marie neodporúčajú.

"Bolo to úžasných tridsať rokov! Necítim nič iné, len radosť a šťastie, keď sa obzriem späť na všetky svetové koncerty Roxette. Všetky vystúpenia a spomienky budú navždy tvoriť veľkú časť môjho života. Som vďačná, že som sa po ťažkej chorobe mohla v roku 2009 vrátiť a že Roxette ešte niekoľkokrát obehli svet so svojim turné," píše Marie Fredriksson. "Nanešťastie, moje koncertné dni sú navždy preč. Chcem poďakovať našim úžasným fanúšikom, ktorí nám zostali verní počas celej našej dlhej a kľukatej cesty a teším sa na vydanie nášho nového albumu Good Karma v júni. Je to rozhodne ten najlepší album Roxette všetkých čias."

K tomu sa pridal Per Gessle slovami: "Joyride je už za nami. Ale bola to zábava, nie?"

Agentúra Vivien hovorí, že peniaze za lístky sa vrátia všetkým, čo chceli na bratislavský koncert ísť. Ako postupovať, uvádza portál Eventim.