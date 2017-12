Z filmu Kniha džungle je publikum nadšené. Aj kritici

Čo filmári urobili, že sa im adaptácia literárnej klasiky tak podarila?

19. apr 2016 o 17:11 Kristína Kúdelová

Do svetových kín vstúpil film Kniha džungle a stalo sa čosi nezvyčajné. Skeptici sú ticho, vôbec ich nepočuť. Neprotestujú, že nová adaptácia disneyovskej klasiky bola zbytočná, netvrdia, že im pokazila spomienky. Kniha džungle sa prosto páči, zdá sa, že veľmi.

Je adaptáciou knihy, ktorú Rudyard Kipling napísal v roku 1894. Hrdina zostal ten istý: Mauglí, malý indický chlapec, vyrastá medzi vlkmi a čoskoro spozoruje, že zvieratá sa medzi sebou rozprávajú tiež. Ibaže o tom ľudia nevedia. Ocitne sa obklopený medveďom Balú, panterom Bagírom, nebezpečným tigrom Šer Chánom a hadom Kaa.

video //www.youtube.com/embed/5mkm22yO-bs

Exemplárne dobrodružstvo. Lenže od konca 19. storočia sa na historky z dažďového pralesa trochu zmenil pohľad, čo scenárista Justin Marks a režisér Jon Favreau do svojej adaptácie poctivo zakomponovali. Mysleli na malé deti, ktoré oceňujú priamočiary príbeh so zreteľne definovanými charaktermi, a zároveň sa prihovorili tým väčším a možno aj dospelým. Do rozprávky zašifrovali myšlienky a predstavy o budúcnosti. Zničí raz človek prírodu? Alebo príroda potrestá človeka?

Film je v kinách zatiaľ iba týždeň, iba v Spojených štátoch zarobil vyše milióna dolárov. Mauglí je v ňou jedinou ľudskou postavou, i keď to neznamená, že by živí herci boli z tvorivého procesu vylúčení. Americká produkcia mala luxusné podmienky, že zvieratá džungle rozprávajú hlasmi Bena Kingsleyho, Billa Murrayho, Christophera Walkena, Idrisa Elbu. A Scarlett Johansson, potom, čo prijala ponuku nahovoriť pytóna Kaa, už asi nikdy viac nebude musieť dokazovať, že má nesmierny rozprávačský talent. Ešteže ju pre rozprávkový svet objavil Spike Jonze, keď režíroval romancu Her.

(zdroj: OUTNOW)

(zdroj: OUTNOW)

Na nakrútenie tejto verzie Kiplingovej klasiky bolo treba množstvo špecialistov v počítačovej animácii, množstvo trikov, ktoré by nasimulovali realitu a dodali filmu aj indickú stopu. Kritici svorne oslavujú vydarenú kombináciu akcie a kontemplatívnej nálady, realizmu a snovosti, krásy a temnosti a popritom oceňujú, že tento film nie je ani cynický, ani sentimentálny. Až to vedie k odvážnemu predpokladu, že z novej Knihy džungle je už teraz klasika. Animovaná verzia, ktorá vznikla v roku 1967 v štúdiách Disney, už nebude sama.

U nás sa film premieta v 3D aj D2, nadabovaná do slovenského znenia.