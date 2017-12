Zomrela hviezda izraelského filmu herečka Ronit Elkabetz

V kinách sme ju naposledy videli v absurdnej dráme Viviane sa chce rozviesť.

20. apr 2016 o 14:32 Kristína Kúdelová

Veľa filmových divákov by zrejme povedalo, že herečku Ronit Elkabetz nepozná. Tvrdilo by, že so žiadnym filmom sa im jej meno nespája. Stačilo by im však ukázať fotku, a hneď by si rozpomenuli. Ronit Elkabetz zomrel v utorok vo veku päťdesiatjeden rokov. Ako jedna z najúspešnejších a najznámejších izraelských herečiek. Mala rakovinu.

„Je neuveriteľné, ako dokázala upútať pozornosť. Všetci ju mali radi, úžasne sa na ňu pozeralo,“ cituje denník Figaro režiséra Amosa Gitaia, s ktorým v roku 2003 nakrútila film Alila.

Herectvo neštudovala. Jej prirodzený talent posilňovala krása a vrodená ušľachtilosť, hoci to všetko bolo len akoby sprievodným prejavom jej autorských schopností. Ronit Elkabetz bola aj scenáristka a režisérka.

Pri tvorbe ju často sprevádzal brat Schlomi. Boli špecialisti na rodinné príbehy, v zásade komorné drámy. Väčšinou pri nich vychádzali z jedného detailu, z jednej nepatrnej udalosti, vždy však pritom smerovali ku koncu, ktorá nakoniec východiskový bod výrazne presahoval. V ich filmoch sa odrazilo spoločenské ovzdušie v Izraeli, politika, tradícia, náboženstvo.

Príkladom je ich trilógia zložená z filmov Shiva, Edut a Gett. Ten posledný sa u nás premietal pod názvom Viviane sa chce rozviesť a ona v ňom excelovala v úlohe ženy, ktorá niekoľko rokov nevie presvedčiť súd, že jej manželstvo nemá zmysel. To bol film, s ktorým sa Izrael v roku 2015 uchádzal o Zlatý glóbus.