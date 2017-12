Marťan bol podvod. Cenu za najlepšiu komédiu nemal dostať

Film Ridleyho Scotta donútil zmeniť pravidlá Zlatých glóbusov.

20. apr 2016 o 16:49 Kristína Kúdelová

Marťan. Matt Damon hral kozmonauta so skvelým zmyslom pre čierny humor.(Zdroj: FOTO - OUTNOW)

Smiali ste sa pri filme Marťan? Ak nie ste príliš útlocitní, určite ste sa smiali, a zrejme aj dosť. Problémom však je, že ste sa smiali a zároveň aj plakali.

V oficiálnom žánrovom zaradení sa pri filme Ridleyho Scotta uvádza, že Marťan je dráma, a to rozhodnutie je v súlade s príbehom. Veď Matt Damon hrá kozmonauta, ktorý pri vesmírnej výprave na Marse uviazne práve vtedy, keď sa nad planétou strhne búrka. Všetci jeho kolegovia naskočia do lode a odletia domov. Keďže predpokladajú, že nemal šancu na prežitie, už ho len oplačú. A človek opustený na mŕtvej planéte bez dostatočného množstva potravín a vody, to je predsa jasná tragédia.

Bolo preto trochu prekvapením, že film získal v januári Zlatý glóbus v kategórii najlepšia komédia. Dá sa v tom vidieť manipulácia producentov, ktorí videli, že medzi drámami je veľká konkurencia (vlani sa do kín dostal Revenant, Brooklyn i Most špiónov), a tak radšej film prihlásili medzi komédie. Zároveň sa však nedá vylúčiť, že zahraniční novinári pracujúci v Hollywoode (oni o Zlatom glóbuse rozhodujú) prosto iba ocenili režisérsky dôvtip, s ktorým bol Marťan nakrútený, a vtip, s ktorým bol zahraný.

Výsledkom týchto dohadov v každom prípade je, že prestížna filmová cena mení odteraz svoje pravidlá. Aj keď bude mať dráma niekoľko miest, pri ktorých sa ľudia smejú, stále to bude dráma. Sú to trochu nejasné pravidlá, ale organizátori k nim vypracovali jedenásť strán textu a majú sa dodržiavať. Na výsledkoch Zlatých glóbusov sa to vraj prejaví už na budúci rok.