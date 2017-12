Zomrel hudobník Prince

Polícia v americkom Minneapolise vyšetruje smrť slávneho speváka v jeho nahrávacích štúdiách.

21. apr 2016 o 19:14 Kristína Kúdelová, Anita Ráczová, sme.sk a čtk

MINNEAPOLIS, BRATISLAVA. Bol možno jediný, kto v čase svojej najväčšej slávy mohol konkurovať Michaelovi Jacksonovi. Prince bol výstredný spevák a hudobník, popritom však talentovaný autor a multiinštrumentalista. Zomrel vo veku 57 rokov.

Agentúra AP píše, že ju informoval Princeov mediálny zástupca. Amerického speváka našli v jeho dome na predmestí Minneapolisu. Mal vraj nešpecifikovanú chorobu, pre ňu aj musel prerušiť turné.

Televízia ABC s odvolaním na jeho spolupracovníkov uviedla, že bol hospitalizovaný s chrípkou, kvôli ktorej musel v apríli zrušiť dve vystúpenia.

Kariéra Princea trvala tridsaťpäť rokov, počas nej vydal tridsaťdeväť albumov. Koncerty nestaval len na speve, potreboval k tomu aj veľké vizuálne predstavenie, často na hranici gýča.

Film Purple Rain z roku 1984, kde hrá hlavnú postavu speváka, sa považuje za jedno z najlepších diel svojho druhu. O dvadsať rokov neskôr uviedli Princea do rock&rollovej siene slávy.

Originálny prejav

Ako svoj vzor ho menujú džezmeni, popoví speváci, milovníci funky, r´n´b & soulu, ale aj hudobní virtuózi. Princove pesničky samy pobádali muzikantov k tomu, aby ich prevzali a nanovo naspievali. On je autorom piesne Nothing Compares 2U, s ktorou urobila Sinead O' Connor dieru do sveta.

Jeho koncerty boli vymyslené od prvej sekundy po posledný tón. Ľudia z nich odchádzali ako v tranze, pretože dostali to čo nikde inde, dokonale vystupňovanú eufóriu. Pre tento pocit ho fanúšikovia priam zbožňovali, nazývali kráľom.

Sršala z neho taká sebaistota, že to mnohých až provokovalo. Lenže pod maskou farebného páva pevne držala koža človeka, ktorý presne vedel, čo robí.

Nič nebola náhoda. Vedel spievať, ovládal inštrumenty, tancoval s takou samozrejmosťou a ľahkosťou ako málo mužov. Hoci aj na podpätkoch. Ani zďaleka mu nebolo jedno, čo má oblečené a ako vyzerá.

Medzi jeho najznámejšie albumy patrí Diamonds and Pearls z roku 1991 či Black Album vydaný o tri roky neskôr. Celkovo má na konte cez tri desiatky nahrávok obsahujúcich hity ako Cream či I Wanna Be Your Lover. Na množstvách albumov iných umelcov sa podieľal ako producent.

Svoje prvé albumy vydával na prelome 70. a 80. rokov, keď mala jeho tvorba výrazne popový charakter. Ten posledný mu vyšiel len v januári tohto roka, volá sa HITNRUN Phase Two.

Veľa spolupracoval aj s filmármi, robil na filmoch Batman z roku 1989 aj Happy Feet (2006). Za Purple Rain z roku 1984 dostal Oscara.

Aj keď už v posledných rokoch nebol taký viditeľný, koncertoval, dokonca aj v našom okolí. Predvlani bol vo Viedni.

Smrť sa ešte vyšetruje

Svetové tlačové agentúry najprv priniesli správu o tom, že v Princovom dome bol nájdený mŕtvy človek. Polícia a lekári však najskôr odmietli médiám jeho identitu potvrdiť. Princova mediálna agentka Yvette Noelová-Schureová až neskôr AP potvrdila, že ide o samotného speváka.

Kancelária šerifa v Minnesote smrť speváka vyšetruje. Správu priniesli viaceré svetové weby vrátane cbsnews.com, televízie CNN a agentúry AP.