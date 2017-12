Prší purpurový dážď, odišiel Prince populárnej hudby

Spomíname na legendu, skladby amerického speváka nestarli.

21. apr 2016 o 20:43 sita, sme.sk

BRATISLAVA. Vo veku 57 rokov zomrel americký spevák, multiinštrumentalista a skladateľ Prince. Príčina umelcovho úmrtia zatiaľ nie je známa.

Prince, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v Minnesote. Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok.

Medzi jeho úspešné single patria napríklad 1999, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Purple Rain, Raspberry Beret, Kiss, Sign O' the Times, Batdance, Gett Off, Cream či The Most Beautiful Girl In The World.

Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal vlani v decembri, pričom v septembri mu predchádzala nahrávka HITnRUN Phase One (2015).

Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, Zlatý glóbus i Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias.

Týmito hitmi si získal srdcia poslucháčov:

Cream

Purple rain

When doves cry

Controversy

Little red corvette

When you were mine

Alphabet St.

Let´s go crazy

The most beautiful girl in the world

Pre Sinead O´Connor napísal hit Nothing compares 2U

