Zomrel americký spevák Prince

Vo veku 57 rokov zomrel vo štvrtok 21. apríla americký spevák a multiinštrumentalista Prince. Extravagantnú hviezdu 80. a 90. rokov našli vo svojom dome na predmestí Minneapolisu. Muzikant s občianskym menom Prince Rogers Nelson sa preslávil vďaka svojmu originálnemu prejavu, v hudbe spájal prvky funku, rocku, R&B,rocku, popu a new wave. Inšpiroval sa tiež rozličnými vplyvmi - od Jamesa Browna cez The Beatles až po Jimiho Hendrixa. Na pódiách predvádzal hlavne v mladosti divoké a energické vystúpenia. Uznanie si získal ako jeden z najinovatívnejších hudobníkov svojej generácie. Medzi jeho najväčšie hity patria Purple Rain, Little Red Corvette, When Doves Cry, Diamonds and Pearls, 1999, Kiss, Raspberry Beret, I Wanna Be Your Lover, či Cream.

FOTO: TASR/AP