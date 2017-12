Čo všetko musí horozelec obetovať, aby dosiahol svoje sny?

22. apr 2016 o 16:27 Miloš Ščepka

Cena slávy

(La rançon de la gloire, Francúzsko/ Belgicko/ Švajčiarsko 2014, 110 minút)

V roku 2014 sa do súťaže benátskeho festivalu bez úspechu zapojila tragikomédia francúzskeho režiséra, scenáristu a herca Xaviera Beauvoisa, inšpirovaná vykradnutím hrobu svetoznámeho komika Charlieho Chaplina vo Švajčiarsku roku 1978. Neskúsení páchatelia pýtali za telesné pozostatky výkupné, ale polícia ich čoskoro vypátrala. Film, v ktorom účinkujú potomkovia Charlieho Chaplina, Chiara Mastroianni, Peter Coyote i sám režisér, sa však aférou inšpiroval len voľne.

Cesta hore

(Cesta vzhůru, Česká republikaú Slovenská republika 2015, 100 minút)

Pod pôvodným názvom Hory, má panenko, poznajú milovníci horských filmov celovečernú snímku Davida Čáleka o Radkovi Jarošovi a jeho výstupe na vrchol K2. Autor však nemenšiu pozornosť ako samotnému výkonu venuje i otázke horolezcovho súkromia. Tomu, ako sa jeho najbližší vyrovnávajú s Jarošovou posadnutosťou horami, ako prekonávajú svoje hory úzkosti, strachu i nepochopenia.

Hardcore Henry

(Хардкор, Rusko/ USA 2015, 96 minút)

Thriller, skladajúci poctu akčným videohrám, nakrútil v rusko-americkej koprodukcii s minimálnym rozpočtom líder moskovskej hudobnej skupiny Biting Elbows Ilja Najšuller presne takým istým spôsobom, akým nakrúca videoklipy pre svoju indie-rockovú kapelu: kamerami GoPro Hero 3 a celý v prvej osobe, pohľadom hlavného hrdinu. Producent Timur Bekmambetov zabezpečil hviezdy v podobe Sharlta Copleya a Tima Rotha.

Hlavu hore

(La tête haute, Francúzsko 2015, 120 minút)

Mladý asociál Malony (Rob Paradot) má odmalička problémy so zákonom. Hoci kurátor Yann (Benoît Magimel) a sudkyňa Florence (Catherine Deneuve) robia čo vládzu, zdá sa, že impulzívny zanovitý mladý muž rastie pre šibenicu. Úvodný film lanského festivalu v Cannes nakrútila francúzska herečka, scenáristka a režisérka Emmanuelle Bercot. Magimelovi a Paradotovi vyniesol ceny César.

Láska z Khon Kaen

(Rak ti Khon Kaen, Thajsko/ Veľká Británia/ Francúzsko/ Nemecko/ Malajzia 2016, 122 minút)

Novinka thajského filmára a vizuálneho umelca Apičatponga Vírasechakula je mystickým príbehom prostej ženy z domácnosti. Keď v armáde prepukne tajomná spavá choroba, Jenjira (Jenjira Pongpas Widner) nastúpi do dobrovoľnej služby. V niekdajšej škole, premenenej na lazaret, ošetruje samotárskeho Itta (Banlop Lomnoi). Tu nájde aj jeho denník, ktorý podľa nej môže odhaliť záhadu zvláštneho ochorenia.

Lovec: Zimná vojna

(The Huntsman Winter’s War, USA 2016, 114 minút)

Hviezdne obsadený dežisérsky debut hollywoodskeho tvorcu vizuálnych efektov Cedrica Nicolasa Troyana s rozpočtom 120 miliónov dolárov nadväzuje na film Snehulienka a lovec, odohráva sa však pred ním. Freya (Emily Blunt), mladšia sestra kráľovnej Ravenny (Charlize Theron), v žiali za mŕtvym dieťatkom zatrpkne, znenávidí sestru i celý svet a stane sa krutou Ľadovou kráľovnou. Erik (Chris Hemsworth) a Sára (Jessica Chastain) sprvu pomáhajú naplniť jej svetovládne plány, všetko však zmení láska.

Noc v New Yorku

(Before We Go, USA 2016, 95 minút)

Najmä na video sa v Spojených štátoch dostal režisérsky debut amerického herca Chrisa Evansa, ktorého prvú podobu videlo už publikum na festivale v Toronte roku 2014. Autor hrá pouličného hudobníka Nicka, snažiaceho sa pomôcť smoliarke Brook (Alice Eve).Nielenže zmeškala nočný vlak z New Yorku domov do Bostonu, navyše ju aj okradli. Romantická komediálna dráma sa v zmenenej podobe objavila vlani na festivale v Toronte, nenadchla však kritikov ani divákov.

Zázraky z neba

(Miracles from Heaven, USA 2016, 109 minút)

Malá Annabel Beamová trpela nevyliečiteľnou chorobou. Až do chvíle, kým pri hre nespadla zo stromu. V bezvedomí prežila zážitok podobný klinickej smrti. Prebrala sa bez vážnych poranení – a úplne vyliečená. Jej matka Christy Wilson Beamová o tom napísala knižný bestseller. Sfilmovala ho režisérka mexického pôvodu Patricia Riggenová, špecialistka na žáner filmových zázrakov: vlani nakrútila film The 33 o záchrane čilských baníkov, ktorí uviazli v závale.