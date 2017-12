SuperStar Katka Koščová

18. apr 2005 o 7:00 SITA

BRATISLAVA 17. apríla (SITA) - Prvou slovenskou SuperStar sa stala Katka Koščová. Katka má 23 rokov a narodila sa v znamení vodnára. Býva s rodičmi v Prešove, kde študuje filozofiu a estetiku. Katka má sestru, ktorá chodí do školy v Bratislave. Naša prvá SuperStar hrá na gitaru. Medzi jej záľuby patrí spev, divadlo, výtvarné umenie a tanec. Hudobné vzory podľa vlastných slov nemá, ale páči sa jej hudba Dana Bártu, ale rada počúva napríklad Goran Bregoviča, Björk, Morcheebu alebo českých Monkey Bussines. Pozitívny vzťah má aj k tvorbe Richarda Müllera, s ktorým by rada spolupracovala na svojom debutovom albume. Platňa príde na trh už o dva mesiace. Katka prezradila, že by chcela robiť podobnú hudbu ako Norah Jones. Porotca Paľo Habera vidí jej budúcnosť v "inteligentom pope", s čím súhlasila aj Katka. Blízko má aj k džezu, blues, funky a soul, čo využila najmä v swingovom kole. Podľa vlastných slov miluje aj klasiku.

Katka sa spevu venuje už odmalička. Spevácky talent zdedila podľa jej mamy Márie po otcovi. Spevu sa venuje aj Katkina sestra Veronika, ktorá v súčasnosti vystupuje s muzikálovej šou High Life, ktorú uvádza bratislavské Teatro Wüstenrot. O muzikál sa zaujímala aj Katka, chcela ho študovať na JAMU v Prahe, kam ju však nakoniec neprijali. Ako uviedla nádejná speváčka, pre lásku k spevu si vybrala práve štúdium estetiky.

Na Katke si cenili ostatní finalisti zo SuperStar najmä jej úprimnosť. Paľo Habera zasa vyzdvihol, že Katka bola tmelom kolektívu. Tiež si na nej cenil predovšetkým jej zodpovedný prístup k práci. Porotkyňa Lenka Slaná zasa o nej hovorila ako o usmievavom slniečku. "Mám rada svoju veselosť, myslím si, že som dosť zábavný človek. A bývam vždy úprimná a priateľská. Som taký altruista," tvrdí o sebe SuperStar. Prezradila však, že neznáša na sebe vlastnú lenivosť. Tiež si myslí, že je príliš paranoidná a vzťahovačná. "Mojou nočnou morou je však to, že ma raz ľudia nebudú mať radi," priznala.

Katka je momentálne zadaná. Počas SuperStar sa dala dokopy so svojím dlhočným kamarátom Gabom, ktorého bolo vídať aj na piatkových prenosoch z NTC. Naša SuperStar má aj svoje obľúbené domáce zvieratko - andulku Fiťa.