Klubu 27 nebezpečne konkuruje Klub 56

Doteraz existoval len fenomén umelcov, ktorí zomreli v mladom veku 27 rokov, no smrť Princea upriamuje pozornosť k inému číslu.

24. apr 2016 o 13:41 Anita Ráczová

Spevák skupiny The Doors Jim Mirrison patrí do Klubu 27.(Zdroj: SITA/AP)

Je to vyberaná spoločnosť. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, neskôr sa k nim pridali Kurt Cobain a Amy Winehouse. Všetci patria do Klubu 27, ktorý odkazuje na skutočnosť, že každý jeden z nich zomrel práve v tomto veku. Je to kritická hranica, ktorá vo svete muzikantov vzbudzuje rešpekt.

Fenomenálna Janis Joplin. (zdroj: TASR/AP)

Profesorka psychológie a hudby na University of Sydney však tvrdí, že tento fenomén je len mýtus. Diana Theadora Kenny publikovala na austrálskej stránke The Conversation výskum, v ktorom analyzovala, v akom veku umiera najviac hudobníkov. K dispozícii mala dáta dvanástich tisícok osobností populárnej hudby, ktoré skonali medzi rokmi 1950 až 2014. Zistila, že najohrozenejší sú pokročilí päťdesiatnici a čerství šesťdesiatnici. V databáze sa najčastejšie objavovalo číslo 56, z celkového počtu úmrtí je to 2,3 percenta. Rovnaké percento, len s drobnou odchýlkou, patrí číslu 57. Presne toľko mal Prince. A rovnako aj Vanity, jeho objav, muzikantka, ktorá odišla krátko pred ním. Do Klubu 57 by sme mohli zaradiť napríklad aj Patricka Swayzeho či Humpreyho Bogarta.

Za dverami s označením 56 by sa skrývali Eddie Rabbitt, Tammy Wynette, Mimi Farina, Johnny Ramone, Chris LeDoux, Vandy “Smokey” Hampton či Charles “Baby” Tate.

Ako však vidno, nie sú to notoricky známe mená. Práca sa totiž sústredila len na štatistické ukazovatele. O tom, čo umelci svetu zanechali a aký je ich odkaz, nehovorí. A to je v prípade Klubu 27 jasné.