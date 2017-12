Desať pesničiek, o ktorých ste možno nevedeli, že ich napísal Prince

Patria do repertoáru iných umelcov, stali sa hitmi, no v pozadí každej jednej stojí on.

24. apr 2016 o 14:35 Anita Ráczová

Je tu ďalší šialený pondelok, Just Another Manic Monday. V prvom momente človek pochopí, že je to známa pesnička kapely Bangles, hviezdy popovej scény 80. rokov. V druhom pláne však svieti meno autora hitu, a tým je Prince. O tom, akým skvelým skladateľom bol, svedčia nielen jeho vlastné hity, ale aj množstvo pesničiek, ktoré napísal pre iných interpretov. O niektorých ste možno ani netušili, že ich otcom je on. Nemal problém ponúknuť skladbu inému umelcovi, vycítil, keď bola pesnička postavená pre iný hlas, iný charakter. A naopak, keď ho požiadali, aby skúsil napísať song na telo, stalo sa. Mnoho jeho vecí je aj prespievaných. Zaujímavé je, že medzi týmito interpretmi prevládajú ženy.

Toto je výber desiatich skladieb, ktoré zložil Prince a preslávil niekto iný.

1. The Bangles: Manic Mondays

video //www.youtube.com/embed/SsmVgoXDq2w

Keď Prince videl ich koncert v Las Vegas, sám ponúkol kapele dve pesničky. Jedna z nich bola „kancelárske blues“ Manic Monday. A prvý hit skupiny bol na svete. Speváčka Susanna Hoff povedala, že si presne pamätá, ako pesničku nahrávala a spomína si aj na moment, keď si Prince vypočul výsledok a bol veľmi spokojný. Priam nadšený.

2. Alicia Keys: How Come You Don´t Call Me

video //www.youtube.com/embed/L-Jt1jSimjs

Pôvodne bola na B strane Princeovej platne 1999 vydanej v roku 1982. V roku 2001 prišla Alicia Keys a povedala: Chcem ju. Sadla jej dokonale. Jej album Songs In A Minor bol sedemnásobne platinový.

3. Chaka Khan: I Feel For You

video //www.youtube.com/embed/hX9E44mClKs

Údajne to mala byť valentínka pre jazz-funkovú kráľovnú Patrice Rushen, pre ktorú mal Prince slabosť. No až keď ju naspievala Chaka, stala sa z nej hymna elektrofunku a r´n´b podfarbená zvukom syntetizátorov, ktoré tak charakterizovali túto éru.

4. Martika: Love... Thy Will Be Done

Keď pripravovala svoj druhý album, sama požiadala Princea, aby jej pomohol. Legenda hovorí, že stačila jedna knižka, v ktorej si muzikant chvíľu listoval, zrak mu padol na pár slov a o týždeň dostala Martika fax s textami piesní a poštou jej prišla kazeta s hudbou. Medzi nahrávkami bola aj krásna balada, či skôr modlitba Love... Thy Will be Done, ale aj energická bomba Martika´s Kitchen.

video //www.youtube.com/embed/10V_Z0_udjg

5. Cindy Lauper: When You Were Mine

video //www.youtube.com/embed/J4SGn-nnnhw

„Zdala sa mi zaujímavá,“ povedala o tejto pesničke Cindy Lauper, keď sa rozhodovala, čo dá v roku 1981 na stranu B svojho albumu Controversy. Princea vtedy ešte veľmi nepoznala. „Bol to pre mňa iba chudý chlapec, ktorý predskakoval Rolling Stones a celkom zabodoval,“ dodala.

6. Madonna: Love Song

video //www.youtube.com/embed/GkF7zzvek6M

Možno nečakané spojenie, ale aj také boli. Popdiva a hitmaker napísali túto pesničku spolu. Ocitla sa na Madonninom albume Like a Prayer, ktorý vyšiel v roku 1989. Prince nahral aj gitarové party a naspieval vokály.

7. Art of Noise feat. Tom Jones: Kiss

video //www.youtube.com/embed/5uZQFOfMSfY

Jeden z ikonických hitov, ktorý je príkladom toho, že jedna pesnička môže vyletieť hneď viackrát. Tom Jones ju najskôr zaradil do svojho repertoáru v Las Vegas Live Show, no až keď ju naspieval s formáciou Art of Noise, podaril sa mu komerčný comeback a na obrazovkách MTV bol opäť hviezdou.

8. MC Hammer: Pray

Nenapísal ju Prince, ale reper v širokých nohaviciach. No za to, že sa stala hitom, vďačí práve jemu, pretože skladbe výrazne pomohla melódia nasamplovaná z pesničky When Doves Cry. Track veľa vody nenamútil, ale dokázal, aký obrovský vplyv má na muzikantov Roger Nelson.

video //www.youtube.com/embed/7xNSgBkum7o

9. Sheila E. : Love Bizzare

video //www.youtube.com/embed/6aI-9QGjcA4

Bravúrna muzikantka bola dlho pravou rukou Princea. Rozumeli si nielen v hudbe. Love Bizzare je ich dráždivým duetom z roku 1985. Ak by sme sa pozreli do diskografie ďalších speváčok, Princov podpis by sme našli aj pod pesničkami Patti Labelle, Vanity 6, Sheeny Easton alebo Stevie Nicks.

10. Shinead O´Connor: Nothing Compares 2 U

Samozrejme, najznámejšou coververziou Princeovej skladby je kúsok, ktorý nezameniteľným spôsobom podala mladá Írka. Dnes sa však Sinead od pesničky dištancuje, nechce ju spievať, pretože sa s ňou už necíti „emocionálne prepojená“.