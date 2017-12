Vo veku 80 rokov zomrel americký soulový spevák Billy Paul

Príčinou jeho úmrtia bolo rakovinové ochorenie.

25. apr 2016 o 7:50 TASR

NEW YORK. Americký soulový spevák Billy Paul zomrel v nedeľu vo veku 80 rokov. Príčinou jeho úmrtia bolo rakovinové ochorenie, informovala v pondelok agentúra DPA, citujúc jeho pozostalých.

Rodák zo štátu Pensylvánia začal svoju spevácku kariéru ako 11-ročný. Okrem soulu sa venoval aj jazzu a R&B. Medzinárodnú popularitu mu priniesla skladba "Me and Mrs. Jones" z roku 1972.

video //www.youtube.com/embed/n2v98PGBZH4

Billy Paul, občianskym menom Paul Williams, počas svojej vyše 60-ročnej kariéry vydal 16 štúdiových albumov, bol držiteľom ceny Grammy, American Music Award (AMA) a niekoľkých cien Ebby.

Ako mladíka ho odvelili na rovnakú vojenskú základňu do Nemecka, na ktorej slúžilo viacero celebrít vrátane Elvisa Presleyho. Hoci oznámil odchod do dôchodku v roku 1989, pokračoval v koncertoch.

V roku 2009 mal premiéru jeho biografický dokumentárny film "Am I Black Enough for You?" z dielne švédskeho režiséra Görana Olssona. Paul zomrel vo svojom dome v Blackwoode v štáte New Jersey.