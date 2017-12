Hra o tróny sa končí. Teraz sa začínajú Hry o tróny

Televízna verzia Hry o tróny opúšťa literárnu predlohu.

25. apr 2016 o 17:21 Kristína Kúdelová

Spisovateľ George RR Martin je zrejme veľmi pomalý. Od roku 1999 píše sériu románov Pieseň ľadu a ohňa, doteraz ich napísal päť. Filmári z nich začali robiť televíznu adaptáciu s názvom Hra o tróny až v roku 2011 – a aj tak ho už dobehli. Šiestu epizódu dokonca nakrútili skôr, ako Martin dopísal šiestu knihu. Majú sa teraz jeho čitatelia báť, že im televízny seriál prezradí dej?

Vraj nie. Odteraz bude mať mocenský boj stredovekých dynastií dve rozličné verzie.

Knižná séria Georgea RR Martina nadchla literárnych kritikov. Jej príbeh je voľne inšpirovaný Vojnou ruží, ktoré medzi sebou rozpútali kráľovské rody v 15. storočí, a oni v ňom vidia moderný obraz súčasnej morálky, politiky, spravodlivosti. Aj keď je plný mýtov a všeličoho, čo nikdy neexistovalo.

video //www.youtube.com/embed/SVaD8rouJn0

Keď z nich vznikol seriál, Martinovi pribudli aj takí fanúšikovia, čo nikdy fantasy nečítali. Autori seriálu David Benioff a Dan Weiss zas vedeli, ako sú mu vďační za nevídanú popularitu a plánovali, že keď jeho knihy dobehnú, odvtedy už budú spolu držať krok.

Kalendár HBO a jeho marketingová stratégia však asi boli inak nastavené. Filmári síce zašli za Martinom a spýtali sa ho, čo v šiestej knihe (bude sa volať The Winds of Winter) plánuje, no nakoniec sa rozhodli pre iný príbeh. „V jednej chvíli sme si povedali, že knihu opustíme, a nevidíme dôvod na to, aby to nefungovalo,“ cituje tvorcov portál NME. „Kľúčové prvky sme zachovali, mnohé iné však pomenili. Ľudia budú prekvapení.“

