Festival nových menšín si všimol, že Slováci sú nepriateľskí

Fjúžn tento rok rieši migráciu viac ako predtým. Odráža aj viac útokov.

27. apr 2016 o 9:14 Eva Andrejčáková

Za posledný rok sa svet dal do pohybu a s ním aj myslenie ľudí. Všetko je rozkývané a my sa denne zaoberáme pojmom migrácia, vstupujeme si do životov a do životných príbehov našich predkov, aby sme porozumeli zložitosti situácie.

Nie náhodou sú práve utečenci aj hlavnou témou festivalu nových menšín, ktorý je práve v Bratislave.

Tento rok zaradil do programu ekumenickú omšu a pozval na ňu predstaviteľov piatich náboženstiev, aby utečencom vyjadrili solidaritu. Zároveň založil zbierku na rekonštrukciu bytu pre utečencov.

„Na sociálnych sieťach to vyvolalo najviac negatívnych reakcií,“ hovorí šéf festivalu Ladislav Oravec. „No vieme, že je veľa ľudí, ktorí reagujú pozitívne. Napríklad naša zbierka spodnej bielizne pre ženy mala obrovský dosah.“

Hoci migranti u nás predstavujú stále zanedbateľné percento populácie, festival považuje za potrebné na nich oveľa viac upozorniť, pretože v spoločnosti cítiť silnejúcu islamofóbiu. Podľa toho vznikala aj programová skladba festivalu.

Jedným z najnáročnejších projektov bolo nafotiť portréty moslimov na výstavu s názvom Habibi. Vyjadruje to aj vizuál festivalu. Hoci tento rok čelia organizátori vášnivejším reakciám, sledujú aj narastajúci záujem rozmanitých komunít, ktoré majú chuť s nimi spolupracovať.