Objavil povahu skla, keď prestal zakrývať jeho nedostatky

Sklársky umelec Palo Macho vystavuje svoje diela vo Fínsku aj v Bratislave

27. apr 2016 o 9:30 Eva Andrejčáková

V prvej chvíli sa vám to akosi nebude zdať: je to výpravná, veľká objemná monografia, no tvrdá väzba akoby nebola dorobená. Je to však zámer: tvorcovia v nej predstavujú diela výtvarníka Pala Macha vo viacerých cykloch, vo viacerých tvorivých etapách, ktoré vychádzajú práve z pocitu akejsi neukončenosti, neustáleho procesu myslenia.

Kniha je čerstvou bilanciou jeho dlhoročnej hry s maľbou a sklom ako dvoma rovnocennými žánrami a začleňuje ho do slovenského, česko-slovenského aj európskeho sklárskeho kontextu.

Palo Macho získal vzťah ku sklu ešte ako študent sklárskeho učilišťa v českom Novom Bore a práve tu niekde sa začala rodiť jeho tvorivá dilema.

Kým škola učila, aká dôležitá je technológia vysokého smaltu, lebo zakrýva nedostatky skla, jeho začalo zaujímať, ako by vyzeralo, keby sa nezakrývali a viac sa začal rešpektovať materiál.

Tak sa – vďaka poctivej príprave na remeslo – dostal postupne sklu pod kožu. Pomohla mu v tom maľba, ktorá si ho počas ďalšieho štúdia získala.

S maľbou na sklo dnes patrí Palo Macho k výrazným predstaviteľom súčasného umeleckého skla. Má v ňom špecifickú pozíciu, pohybuje sa na kdesi rozhraní žánrov, a tak je ťažko zaraditeľný.

Farbu a povrch skla prepája na podobných princípoch, ako sa to deje v klasickej maľbe, svoje idey vrství v niekoľkých úrovniach, pričom sa pokúša vďačný materiál „umravniť“, aby nepôsobil príliš dekoratívne.

Namiesto plátna má sklenenú platňu, nemá však k dispozícii farby, ale pigmenty, ktoré svoj výsledný odtieň ukážu až po tom, ako prejdú ohňom.

Zároveň sa často hrá s motívmi povahy skla, čím sa do dvojrozmernej podoby skla dostáva spolu s obsahom aj objem, ktorý je v úžitkovej forme jeho typickou charakterovou črtou.

Spolu s uvedením reprezentačnej monografie v grafickom dizajne Petra Nosáľa otvára dnes Palo Macho, momentálne vystavujúci aj vo Fínsku, výstavu svojich diel, ktorá v bratislavskej Zoya Gallery potrvá týždeň.

Palo Macho: Vernisáž a krst monografie / Zoya Gallery Bratislava 18.00