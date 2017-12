Kto zahrá na Szigete? Rozhodnete vy

Vo štvrtok večer sa v Bratislave odohrá súboj kapiel.

27. apr 2016 o 13:23 Marek Hudec

Stovka slovenských a stopäťdesiat českých kapiel posielalo svoje piesne do prvého kola súťaže Jednou ranou na Sziget – z nich si hudobní publicisti vybrali jedného interpreta z každej krajiny a tí sa dnes stretnú na koncertnom súboji. Výhrou je možnosť zahrať v auguste na festivale Sziget. O tom, kto je lepší, rozhodnete práve vy, diváci na štvrtkovom koncerte v bratislavskom KC Dunaj.

Slovensko zastupujú prešovské Fúzy Múzy. Mladá kapela nedávno vydala pozoruhodný debutový album založený na nepredvídateľnej a chaotickej gitarovej hudbe. Bez slov opisujú svet zosobnených ľudských strachov.

video //www.youtube.com/embed/801Jmm1qMY4

Keď pred mesiacom vystupovali na festivale spojenom s cenami Radio_Head Awards, pripomínalo to hlučnú hororovú šou. Ich vystúpenie vo štvrtok má byť ešte dynamickejšie. „Posledný týždeň zarezávame v skúšobni aj s novým hosťom Davidom Kollarom. Je to veľká výzva, hrať s hudobníkom, ktorý spolupracoval so svetovými muzikantmi,“ hovorí líder kapely Juraj Staviarsky.

Ich českým protivníkom bude pražské zoskupenie Piano. Kapely budú hudbou tvoriť pekný kontrast, pretože Piano tvorí skôr hĺbavé, upokojujúce melódie. Nedávno vydali druhý album, v Bratislave vystúpia prvý raz.

„Zahráme to najlepšie z nášho repertoáru, aby sme zaujali. Vnímame to však skôr ako príjemnú spoločenskú aktivitu, hudba nie je šport,“ myslí si frontman kapely Mikoláš Růžička. Vstup na koncert stojí tri eurá.