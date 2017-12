Hlboké myšlienky? Nikto ich odo mňa nechce, tvrdí Stallone

Sylvester Stallone už dávno rezignoval na vážne dramatické úlohy, na sklonku kariéry jednu dostal.

28. apr 2016 o 14:36 Alena Štifilová

Môžete si myslieť, čo chcete. Napríklad, že strnulé herectvo Sylvestra Stallona je na zaplakanie, akčné filmy, v ktorých hrá, sú plytké, a nominácia na Oscara za film Rocky bol omyl. Napriek tomu úspešnejšieho herca, scenáristu a režiséra tak ľahko nenájdete.

Dôkazom môže byť aj to, že vo februári získal takmer sedemdesiatročný Stallone svoju druhú nomináciu na Oscara. Po štyridsiatich rokoch opäť za Rockyho.

„Pre samotára, ktorý je tak trochu mimo všetkého diania, je to neuveriteľné,“ povedal nedávno v rozhovore pre New York Times. „Je to vrchol mojej profesionálnej kariéry. Je to zázrak.“

Necelý mesiac predtým sa tiež udial malý zázrak. Za postavu Rockyho v snímke Creed bol nielen nominovaný, ale aj získal Zlatý glóbus. Bol to taký šok, že si ani neuvedomil standing ovation a zabudol poďakovať Ryanovi Cooglerovi, režisérovi a autorovi scenára, čo médiá ešte dlho potom rozoberali.

„Zabudnúť sa poďakovať režisérovi? Verte mi, to je tá posledná vec, ktorú by som za normálnych okolností urobil,“ ospravedlňoval sa neskôr.

„Zaslúži si tú cenu viac ako ja. Ja som len vytrval, nevzdal to celý život. Keď Coogler priviedol k životu Creeda, prebral aj mňa.“

S hercom Michaelom B. Jordanom v snímke Creed (2015). (zdroj: OUTNOW.CH)

Nebol som arogantný, len zle oblečený

Postavu neúspešného boxera, ktorý dostane šancu a zvíťazí nielen sám nad sebou, ale aj nad majstrom sveta v ťažkej váhe, stvoril Sylvester Stallone presne pred štyridsiatimi rokmi. Snažil sa presadiť ako herec, mal už tridsať rokov, stále sa mu nedarilo, a tak napísal scenár a trval na tom, že stvárni aj hlavnú postavu. Nik to nečakal, ale našiel producentov, film uspel a bol nominovaný na Oscara.

Na odovzdávanie cien išiel v požičanom smokingu a po ceste autom sa mu zlomil motýlik. „Šofér sa ma spýtal, či si chcem požičať jeho, ale odvetil som mu, že netreba, aj tak predsa nevyhrám,“ spomínal v rozhovore pre magazín Variety. Spod rozopnutej košele bez motýlika vytŕčalo tielko.

„Vyzeral som ako chalan z ulice. Vnímali ma ako arogantného. Ja som bol však len zle oblečený. Nemal som žiadny štýl.“

Odvtedy ho Rocky sprevádza celý život a starne spolu s ním. V poslednom filme (vraj skutočne poslednom) s názvom Creed už Rocky nebojuje, ale trénuje syna svojho najväčšieho konkurenta a priateľa Apolla Creeda. Prenechal mu všetky bojové scény z ringu a z akčného hrdinu sa zrazu stala postava, ktorá rozdáva životné múdrosti a má priestor na dramatizáciu a herectvo.

V roku 1977 na odovzdávaní Oscara za najlepší film Rocky. (zdroj: SITA/AP)

Na staré kolená si najal učiteľku herectva

„Keď si vás stotožnia s násilnými scénami a neotesaným silákom, nikto nikdy od vás už nebude očakávať hlboké myšlienky,“ posťažoval sa.

Scenár, réžiu a dokonca i hlavnú úlohu v siedmom filme o Rockym prenechal prvýkrát niekomu inému. Mladý režisér Ryan Coogler za ním musel chodiť tri a pol roka, kým Stallone súhlasil s jeho scenárom a s faktom, že Rockymu bude diagnostikovaná rakovina. Ten nápad sa mu nepáčil a