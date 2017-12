Prince zomrel na AIDS, tvrdí americký magazín

Spevák po sebe údajne zanechal tisícky nezverejnených nahrávok.

28. apr 2016 o 14:26 Monika Grešová

LONDÝN. BRATISLAVA. Prince zomrel na AIDS a na svoju smrť sa už nejaký čas pripravoval. Po prvotných špekuláciách o predávkovaní sa liekmi s touto informáciou prišiel magazín National Enquirer.

Spevákovi, ktorý sa stotožňoval s učením Svedkov Jehovových, mala byť choroba diagnostikovaná už šesť mesiacov pred jeho smrťou, kvôli svojej viere však odmietal akúkoľvek liečbu. Veril, že ho vylieči Boh. Zdroj, ktorý informácie pre magazín National Enquirer priniesol tiež tvrdí, že Prince pred smrťou vážil iba 36 kilogramov a doktori ho varovali, že má neobvykle nízky krvný obraz aj nebezpečne zníženú telesnú teplotu.



Posledné dni pred smrťou bol slabý a často aj dezorientovaný, píše magazín. Veľmi málo jedol, a aj to málo väčšinou jeho telo nedokázalo spracovať. Jeho tvár bola žltkastá, koža na krku ovísala a končeky prstov mal žltohnedé, dodáva sa v texte. Pár dní predtým mal podľa rovnakého zdroja navštíviť aj miestnu lekáreň a pýtať si lieky proti chrípke. Podľa správy magazínu NME zas polícia potvrdila, že pri náleze spevákovho tela našli aj lekársky predpis na tabletky proti bolesti.

Hudobník po sebe nezanechal ani poslednú vôľu, oznámila sestra zosnulého. Tyka Nelsonová zároveň uviedla, že oficiálne požiadala súd v meste Minneapolis, aby ustanovil osobitého správcu, ktorý bude dohliadať na majetok jej brata.

Počas života Prince vydal 39 štúdiových albumov, no predpokladá sa, že sa v jeho archívoch môžu skrývať tisíce nezverejnených nahrávok. Záujem o ne by bol rozhodne enormný, veď po zverejnení spevákovho úmrtia sa do amerických rebríčkov predajnosti vrátili až tri z jeho starších albumov.