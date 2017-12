Najvýraznejšie generačné hnutie z čias socializmu oslavuje

Legendárne české divadlo Sklep má 45.

29. apr 2016 o 7:26 Eva Andrejčáková

V čase, keď normalizácia ešte len čerstvo zlikvidovala výsledky Pražskej jari, začala v hlavnom meste vtedajšieho Československa vyčíňať skupinka šialencov. Písal sa rok 1971, no dvom pätnásťročným gymnazistom nik nezabránil v tom, aby sa nevedeli vpratať do kože. A ako to už s pubertiakmi plnými bláznivých nápadov a chuti predvádzať sa býva, založili divadlo. Boli to David Vávra a Milan Šteindler.

Čisto súkromná zábavka naplno zamestnala bujnú adolescentnú fantáziu, nedobrovoľne masírovanú socialistickým školstvom. Keďže vznikala zašitá v českej pivnici domčeka Vávrovej babičky, dali jej názov Sklep. Prvé scénky, pesničky a básničky sa hrali len pre rovesníkov, no obecenstvo sa množilo a bolo treba hľadať väčší priestor.

Vďaka ich budúcemu režisérovi Tomášovi Vorlovi, ktorý pochádzal z divadelného prostredia, začal Sklep pomaly vyliezať na pódiá. Dobýjal divadlá, kultúrne domy, študentské kluby, napokon siahol aj na pražskú Lucernu.

Bolo to v čase vrcholnej slávy a v jadre súboru už vtedy pôsobili ďalší obľúbení herci ako Tomáš Hanák či Eva Holubová. „Za zvukov sklepovských piesní sme stáli na pódiu Lucerny a už nebolo kam ďalej ísť," povedal vlani pre SME David Vávra, keď spomínal na premiéru slávnej komédie Pražská pětka, ktorú v roku 1989 spoločne nakrútili.

Divadlo Sklep práve oslavuje 45 rokov. Pri tejto príležitosti zaradila Česká televízia do programu trojdielny cyklus Böhmen und Mähren. Séria skečov, výstupov a piesní je zbierkou vybraných najvydarenejších čísel Sklepa z divadelných predstavení poslednej dekády. Známi členovia dnes už kultového divadla so svojím netypickým poeticko-štipľavým humorom, ktorý si uťahuje z bizarných spoločenských fenoménov, určite nesklamú.

Böhmen und Mähren - televízny tip / ČT Art 20.20