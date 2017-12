Kafka a Jesenská. Zvláštny vzťah, ktorý sa nikdy nenaplnil

Franz Kafka sa zaľúbil do svojej prvej prekladateľky do češtiny, no ich stretnutie nemohlo dopadnúť nešťastnejšie.

28. apr 2016 o 21:26 Zuzana Uličianska

Franz Kafka (1883 - 1923).(Zdroj: Profimedia)

Písmo: A - | A + 0 17 Ťažko mohli byť odlišnejší. Ona plná vášní, energie, emócií, do istej miery ľahkomyseľná Češka žijúca v nešťastnom manželstve vo Viedni. On, opatrný, čestný, úzkostlivý, žijúci bez vášne, introvertný nemecký Žid, neuveriteľne starostlivý, túžiaci po rodine, ktorú sa mu nikdy nepodarilo založiť. A predsa ich spojil zvláštny vzťah. Reč je o Franzovi Kafkovi a novinárke Milene Jesenskej, ktorá bola prvou sprostredkovateľkou a prekladateľkou Kafkovej tvorby. Listy Milene Milena Jesenská (1896 - 1944). (zdroj: Profimedia) Jesenská si všimla poviedku Franza Kafku ešte v roku 1919. Išlo o prózu Kurič. Požiadala autora, či ju môže preložiť. Neskôr preložila do češtiny ešte jeho Proces, Rozjímanie a Ortieľ. Z ich literárnych konzultácií sa rozvinula čulá korešpondencia, ktorá sa skončila až tesne pred Kafkovou smrťou. Vyšla pod názvom Listy Milene, hoci ani jeden z aktérov vlastne nedal na zverejnenie osobnej korešpondencie priamy súhlas. Spočiatku si písali iba o pracovných veciach, veľmi skoro však ich komunikácia prešla do inej roviny. Celá láska sa až na dve výnimky odohrala v listoch, čo malo aj výhodu. „Nemuseli sa konfrontovať so skutočnosťou. Mohli si dovoliť jeden z najväčších prepychov, aký v láske vôbec existuje, mohli byť k sebe otvorení. Za fyzickú blízkosť dostali náhradnú túžbu po nej," opisuje Jesenskej dcéra Jana Černá v knihe Adresát Milena Jesenská. „Pre Milenu znamenali tieto listy na začiatku veľmi veľa. Boli balzamom na všetky rany, stále rozjatrované manželstvom s Ernstom, žiarlivosťou, ponížením zo zbedačenia, ktoré dovtedy nikdy nepoznala, a opustenosťou, ktorú z toho všetkého znášala azda najťažšie," píše Černá. Aj pre Kafku boli podľa nej niečím podobným, určite vytrhnutím z pocitu samoty. Podľa Černej sa cez listy spoznali viac, ako keby boli žili vedľa seba. Milenino manželstvo s Ernstom Pollakom bolo v tom čase veľmi zlé, o trinásť rokov starší a citovo vyspelejší Kafka jej začal pomáhať nielen psychicky, ale aj materiálne. Paradoxne tým však len upokojoval vzťah manželov. Pritom Kafka by bol najradšej, keby sa rozpadol a keby Milena patrila jemu. Prvé stretnutie Kafka Milene navrhol, aby odišla žiť do Čiech niekam na vidiek, kde by si dala dokopy nervy i zdravie. Hoci jeho ponuku Milena nikdy neprijme, Kafkov záujem jej lichotí a dodá jej sebadôveru, dokonca do tej miery, že sa jej neverný manžel znova začne o ňu viac zaujímať. Ako dopadne, keď sa napokon Franz a Milena stretnú osobne? „Najnešťastnejšie stretnutie, k akému mohlo dôjsť. Nestalo sa ani to, čo by sa azda mohlo stať," tak opisuje Černá schôdzku vzájomných literárnych obdivovateľov v pohraničnom meste Gmünd. O tom, aké ťažké bolo s Kafkom prežívať praktické situácie, vypovedá Jesenskej opis scénky, ktorá by sa dala nazvať aj „ako Kafka posielal telegram".

