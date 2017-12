Zlé rádiá, zlá hudba, zlý zákon. Škodia kvóty vysielaniu?

Ráno si zapnete slovenskú rozhlasovú stanicu a kým ju v noci vypnete, sedemkrát si vypočujete skladbu od Desmodu a päťkrát pieseň od Elánu. Obavy z toho, že nový zákon o kvótach v slovenskej hudbe urobí z vysielania našich rádií kolotočovú diskotéku, zrejme boli namieste.

Prispieva k tomu aj fakt, že rádiá od zavedenia opatrenia doháňajú nové povinnosti väčšinou po desiatej večer. „Kvóty dokážeme splniť len za cenu kompromisov. To znamená, že musíme zaradiť do playlistu aj piesne, ktoré by sme inak nehrali, lebo nie sú dostatočne populárne u našich poslucháčov,“ hovorí šéf hudby v najpočúvanejšom Rádiu Expres Rasťo Bečaver. Dostatočne populárne? Čo to znamená?

Počas denného vysielania, teda v lukratívnom čase nasadzovali do vysielania hlavne nové skladby od slovenských hudobníkov, v noci hrali hlavne tie staršie. (zdroj: SME )

Príbeh pesničky

Toto je príbeh slovenskej pesničky: Hudobník dostane inšpiráciu. Po hodinách skladania a písania textu nahrá svoje dielo v štúdiu za prítomnosti ďalších muzikantov. Ak chce so svojou piesňou preraziť vo vysielaní komerčných rádií, posiela ju na posúdenie zodpovedným osobám v staniciach.

Pesničku posúdi hudobný dramaturg, rozhodne, či by sa hodila do programu vysielania. Ak áno, pieseň začne rotovať. Po istom počte prehraní si na pieseň robí názor poslucháč, ktorý ju posúdi počas telefonickej ankety. Pustia mu krátky úryvok a musí sa rozhodnúť, či chce skladbu počuť ďalej. Ak teda pieseň zaujme dramaturga aj poslucháčov, má veľké šance stať sa slávnou a zarobiť autorovi peniaze.

Takých prípadov však nie je mnoho. „Veľa domácej hudby jednoducho neprechádza testovaním a tento stav musíme v playlistoch zohľadniť, hit sa nedá naprogramovať,“ tvrdí Dušan Vančo z rádia Europa 2.

Každé rádio je svojou dramaturgiou jedinečné, má presne určeného cieľového poslucháča, presne vybranú hudobnú dramaturgiu, aby mohlo na mediálnom trhu prežiť. „Úspešnú pesničku môže teoreticky zložiť ktokoľvek, prakticky je to však výnimočná vec,“ konštatuje Rasťo Dutka z Fun rádia.

Len dvadsať Slovákov

Môže sa však naša domáca pesnička vyrovnať konkurencii zahraničnej produkcie? Podobné kvóty pre rádiá síce existujú napríklad vo Francúzsku, tam je však domáca tvorba oveľa bohatšia a má dlhšiu tradíciu. V Taliansku je najpočúvanejším rádiom Italiana, ktorá hrá len a len domácu produkciu.