Čo by mali hrať slovenské rádiá? Vyberajú Bičan, Gordulič, Wienk

Ak by osobnosti museli do rádia púšťať len slovenské pesničky, čo by si vybrali?

29. apr 2016 o 13:44 Alena Štifilová, Marek Hudec, Eva Andrejčáková

Otázka: Keby ste boli dramaturgom rádia, ktoré musí povinne hrať slovenskú hudbu, aké piesne by ste vybrali do programu?

Pustite si playlist, ktorý zostali osobnosti v ankete

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLX-qV3Lrf3267ijt0OTMkNMBFQFG3-qkJ

Maroš Schmidt, kurátor, Slovenské múzeum dizajnu

Teším sa, že si vypočujeme viac slovenskej hudby. Som nenáročný a všeobjímajúci poslucháč, páči sa mi všetko, pestrosť ponuky je pre mňa základ. Pustím si rádio Devín, aj Radio Österreich 1, ale inak som poslucháčom Rádia_FM. Chválim hlavne ich reláciu Demovnica, kde sa prirodzeným výberom cez súťaž dostávajú do éteru mladí slovenskí hudobníci. Bežné rádiá nepočúvam.

Top 5: Hviezda, Ettella Diamant, Modus, súrodenci Hečkovci, Toni Granko

Maroš Schmidt (zdroj: )

Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku

Ak by sme si mali spraviť názor na hudbu iba podľa toho, čo hrajú rádiá, boli by sme veľmi ochudobnení. Chápem, že vkus poslucháčov sa musí rešpektovať, na druhej strane každé rádio môže aj trochu vychovávať, rozširovať kultúrne obzory, a teda formovať vkus poslucháčov. Aj na Slovensku vzniká množstvo zaujímavej hudby, ktorú by možno väčšina z nás považovala za priveľkú alternatívu. Ale keď už máme tie kvóty, tak práve takáto hudba by mala dostávať viac priestoru.

Top 6: Kolowrat, Fallgrapp, FVLCRVM, The Uniques, Gonsofus, Andrea Bučková

Laco Oravec. (zdroj: )

Andrej Dúbravský, maliar

Top 5: Vybral by som určite niečo od Rytmusa napríklad pesničky Kráľ Šalalaj alebo Nikdy sa nezavďačíš. To sú pesničky, čo si púšťam v ateliéri, keď idem maľovať. Zaradil by som tam aj nejaký nový Kontrafakt a prípadne aj starú H16 Zarábaj keš alebo Nasávaj dym. Zároveň by ma potešila aj Katarzia alebo Prezident Lourajder a ešte jedno guilty pleasure Beata Dubasová – Účesy.

Andrej Dúbravský (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Andy Kraus, scenárista a moderátor

Vo všeobecnosti mám slovenskú a českú populárnu hudbu veľmi rád a to, že ju teraz v rádiách púšťajú častejšie, mi neprekáža. Som poslucháčom Slovenského rozhlasu a pomer slovenskej, českej a zahraničnej hudby mi na tejto stanici vyhovuje. Dokonca si myslím, že ideálny by bol pomer päťdesiat na päťdesiat. Rád si vypočujem aj zahraničné veci, mám veľa obľúbených zahraničných kapiel, ale tu ma skôr poteší hudba z 80. rokov, pri ktorej si môžem zaspomínať.