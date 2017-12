Mauglí, Alica aj Fantastické zvery - detské knihy v kinách

Kedysi deti poznali príbehy z knižiek skôr, ako išli do kina, dnes to býva naopak. Aj tento rok sa do kín dostávajú mnohé obľúbené knižné predlohy.

29. apr 2016 o 13:07 Erika Litváková

Maugli prežije v džungli aj vďaka "ľudským trikom" - vynaliezavosti, umu aj manuálnej zručnosti. (Zdroj: Walt Disney Studios)

Písmo: A - | A + 0 6 Ľudské mláďa Mauglí, vystavené divokému svetu zákonov džungle, Alica, ktorá za zrkadlom opäť stretne svojich bizarných priateľov, kamoš Obor, čo má také veľké uši, že nimi dokáže počuť aj sny, a tiež učebnica Fantastických zvierat a miest, kde ich možno nájsť. To sú hrdinovia, ktorí si svoje príbehy odžili najskôr na papieri a tento rok ožívajú v kinách. Úspešnú a deťmi obľúbenú literatúru adaptujú filmári často a radi. Už v roku 1903 vznikla prvá filmová Alica v krajine zázrakov podľa knižného bestselleru Lewisa Carrolla. Deväťminútový, vtedy ešte nemý film sa snažil úctivo k predlohe čo najvernejšie napodobniť dej aj postavy presne tak, ako ich čitatelia poznali z pôvodných ilustrácií Johna Tenniela. Ale knižka je knižka a film je film. Dnes, po stodvadsaťročnom vývoji kinematografie to platí ako nikdy predtým. Čítať či pozerať? Aj tento rok sa do kín dostávajú mnohé obľúbené knižné predlohy a ich hrdinovia ožijú v podobe, akú im prisúdili filmoví tvorcovia. Kedysi deti poznali príbehy z knižiek skôr, ako išli do kina, dnes to býva naopak. Zájsť do kina je bežné, knihy deti čítajú pomenej. Podľa niektorých štatistických pozorovaní (napríklad na základe výskumu rakúskeho učiteľského združenia e-LISA) však predaj knižnej predlohy niekoľkonásobne stúpne po tom, ako sa jej úspešná adaptácia premietne v kinách alebo odvysiela v televízii. Garde sa teda obracia, hoci je možné, že to nebude celkom rovnocenné čítanie, pretože detskej predstavivosti už film vopred nejaké podoby a charaktery postáv prisúdi a fantázia až tak zabrať nedostane. Akokoľvek, dobrá správa je, že kino deti od kníh neodvracia, ale naopak, prebúdza v nich záujem o čítanie. video //www.youtube.com/embed/oC_9qjGJVhg Mauglí prežije vďaka ľudským trikom Voľné spracovanie známeho príbehu Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí z roku 1894 Spoločnosť Walta Diesnyho priniesla divákom v animovanej podobe už v roku 1967. Bol to jeden z dvoch posledných filmov, na ktoré mal priamy vplyv sám Walt Disney. Pol roka pred jeho uvedením do kín zomrel. V USA sa stal najnavštevovanejším filmom roka a dodnes patrí k najvydarenejším disneyovkám. Nový hraný remake prekypuje nádhernou vizuálnou podobou a očarí nielen deti, ale aj ich rodičov. Hoci jediným živým hercom v rozprávke je chlapec Mauglí (Neel Sethi) a zvierací hrdinovia i takmer celé vegetáciou a živočíchmi prekypujúce prostredie pralesa sú vytvorené digitálne, všetko pôsobí nesmierne živo a verne. Mauglí, ktorého sa v džungli ujala vlčia svorka, a preto už nie je iba človekom - no pochopiteľne ani vlkom, dokáže zvíťaziť nad obávaným vládcom pralesa, tigrom Šer Chánom pomocou „ľudských trikov". Vynaliezavosť, um, manuálna zručnosť a tajomstvo červeného kvetu – čiže ohňa, pomôžu Mauglímu premôcť krvilačnú šelmu. Návšteva kina s deťmi sa v tomto prípade stáva skutočne rodinným zážitkom a po pozitívnych ohlasoch divákov i kritiky sa už začalo rokovať o pokračovaní. Netreba však prehliadnuť odporúčanú vekovú hranicu od sedem rokov. Napätie bojových scén medzi zvieratami je miestami príliš intenzívne a aj napriek tomu, že nevidno detaily zranení, ktorým musia čeliť Mauglí a jeho kamaráti, je nervy drásajúce. Účinok v 3D verzii je, samozrejme, ešte väčší.

