Umelci musia spoločne tancovať proti systému

Súčasní tanečníci na Slovensku stále bojujú o uznanie. Vyvinuli tlak na systém, ktorý ich roky odmieta zastrešiť.

1. máj 2016 o 17:07 Eva Andrejčáková

Ulice viacerých miest sa v piatok roztancovali vo všetkých možných podobách. Viaceré naše tanečné školy, súbory či divadlá si totiž pripomenuli Medzinárodný deň tanca, ktorý chce spájať ľudí rôznych kultúr a národností cez najrôznejšie tanečné formy a tradície.

Práve v tento deň sa rozhodli predstavitelia súčasného tanca na Slovensku vyjsť so spoločnou výzvou. Vyjadrujú v nej nesúhlas s neodbornými zásahmi do chodu umeleckých inštitúcií a chcú systémové zmeny, ktoré by zároveň znemožnili úradovať cenzúre v umení tak, ako sa to pred rokom stalo v banskobystrickom Štúdiu tanca, kde pri udeľovaní grantov likvidačne zasiahla neslávne známa Kotlebova ruka.

Nová platforma

Divadlo Štúdio tanca je totiž jediným inštitucionalizovaným divadlom súčasného tanca, a jediným miestom, kde má takýto typ umenia zriadenú strechu nad hlavou. Preto sa precedens mohol stať.

„Donedávna fungujúce bratislavské divadlo Elledanse síce poskytovalo pre tanec na Slovensku ešte jeden výlučný priestor na pravidelnú prezentáciu, no profesionáli tu tiež fungovali len na projektovej báze,“ povedala pre SME choreografka a tanečná pedagogička Marta Poláková. Od tejto chvíle pôsobí aj ako prezidentka správnej rady novo založenej Platformy pre súčasný tanec.

Odlev talentov

Nová nezávislá organizácia PLaST zastrešila všetky známe existujúce združenia súčasného tanca na Slovensku, je otvorená ďalším a pripravuje podrobný celoslovenský výskum na poli súčasného tanca.

Tomu grantový systém podľa Polákovej dlhodobo neumožňuje kontinuálny vývoj ani napriek tomu, že sa za štvrťstoročie popri klasickom balete na Slovensku ako mladý umelecký druh výrazne etabloval.

V okolitých krajinách plnohodnotne funguje. Mnohí nádejní tanečníci odišli zo Slovenska práve preto, že nenachádzali doma zázemie a za hranicami si získali svetové uznanie.